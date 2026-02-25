تالدىقورعاندا ءبىر كۇندە 8 قۇقىق بۇزۋشى انىقتالدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋلىق پوليتسەيلەر جارتى تاۋلىك ىشىندە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان 8 ادامدى انىقتادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ولار ماس كۇيىندە بولىپ، قوعامدىق ورىنداردا ءوتىپ بارا جاتقان ادامدارعا ءتىل تيگىزىپ، ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەر جاساپ، قوعامعا جات مىنەز-قۇلىق تانىتقان.
- جەدەل باسقارۋ ورتالىعى - قالانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ماڭىزدى قۇرىلىمداردىڭ ءبىرى. تاۋلىك بويى جۇرگىزىلەتىن بەينەمونيتورينگ، پاترۋلدىك پوليتسيا جاساقتارىنا جەدەل اقپارات جولداۋ جانە جەدەل ارەكەت ەتۋ قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الىپ، ولاردىڭ اۋىر سالدارعا ۇلاسۋىنا جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. باقىلاۋ جۇيەسى قالانىڭ ورتالىق كوشەلەرىن عانا ەمەس، تۇرعىن الاپتاردى دا تولىق قامتيدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ورتالىق وپەراتورلارى مەن پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ۇيلەسىمدى ءارى جەدەل ءىس-قيمىلىنىڭ ناتيجەسىندە قۇقىق بۇزۋشىلار دەر كەزىندە انىقتالىپ، قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن قوعامدىق ورىنداردا ءتارتىپ تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىرادى. سپيرتتىك ىشىمدىكتەردى شامادان تىس پايدالانۋ جانە اگرەسسيۆتى مىنەز-قۇلىق قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلۋى مۇمكىن، - دەپ قوستى اگەنتتىك.