تالدىقورعاندا اۋرۋحاناعا جاتۋدان باس تارتقان 23 جاستاعى سپورتشى قايتىس بولدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - تالدىقورعاندا 23 جاستاعى سپورتشى ايان تۇردىبەكتىڭ ولىمىنە قاتىستى ءمان-جايلار تەكسەرىلىپ جاتىر.
مارقۇمنىڭ قۇربىسى گۇلىم بەكتۇرعانوۆانىڭ سوزىنشە، سپورتشى ءوزىن جايسىز سەزىنگەن ساتتە جەدەل جاردەم شاقىرىلعان. كەلگەن بريگادا ناۋقاستى تەكسەرىپ، تاماعىن قابىنعانىن بايقاعان. وعان دەنە قىزۋىن تۇسىرەتىن ءدارى ءىشۋدى ۇسىنىپ، كەتىپ قالعان.
كەيىنىرەك جاعدايى ودان سايىن قيىنداعان بويجەتكەندى جاقىندارى اۋرۋحاناعا وزدەرى اپارعان. الايدا تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا كوپبەيىندى اۋرۋحانادا اياننىڭ تىركەۋى جوق دەگەن سىلتاۋمەن قابىلداماي، وبلىستىق اۋرۋحاناعا جىبەرگەن.
ونداعى دارىگەرلەر ناۋقاستىڭ جاعدايىن «ينفەكسيالىق» دەپ باعالاپ، ينفەكسيالىق اۋرۋحاناعا باعىتتاعان. مەديتسينالىق مەكەمەدە بويجەتكەنگە ەكى تامشىلاتقىش قويىلعان. قۇربىسىنىڭ ايتۋىنشا، باسىندا جاعدايى جاقسارعانداي كورىنگەنىمەن، كەيىن ءوڭى بوزارىپ، ەرىندەرى كوگەرىپ كەتكەن.
سونداي-اق ناۋقاستىڭ ءارى قاراي اۋرۋحانادا قالۋدان باس تارتىپ، ءوز قولىمەن قولحات جازعانى حابارلاندى. ءبىراق سول ءتۇنى ونىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاپ، تاعى دا جەدەل جاردەم شاقىرىلعان. ول وبلىستىق اۋرۋحاناعا شۇعىل جەتكىزگەنىمەن، ەسىن جيماستان كوز جۇمدى.
رەسمي جاۋاپ
تۋىستارى ايان تۇردىبەككە مەديتسينالىق كومەك دەر كەزىندە كورسەتىلمەگەنىن جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان سالعىرتتىق بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. سونىمەن قاتار ولار ءولىم تۋرالى قورىتىندىدا «بەلگىسىز زاتتان ۋلانۋ» دەپ كورسەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى 9-ءساۋىر كۇنى ساعات 18:16-دا ايان تۇردىبەككە الدىن الا «ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيا» (ج ر ۆ ي) دياگنوزى قويىلىپ، ەم تاعايىندالعانىن حابارلادى.
- كەيىنىرەك ناۋقاس وبلىستىق ينفەكسيالىق اۋرۋحاناعا ءوز بەتىمەن جۇگىنگەن، وندا وعان قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، ستاتسيونارعا جاتۋ ۇسىنىلعان. الايدا ول ەمدەلۋدەن باس تارتىپ، ءتيىستى قۇجاتقا قول قويعان، - دەدى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى الماگۇل كەنجەعۇلوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساعات 03:49-دا جەدەل جاردەمگە قايتا شاقىرتۋ تۇسكەن. دارىگەرلەر شۇعىل كومەك كورسەتىپ، ناۋقاستى وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەتكىزسە دە، قۇتقارا الماعان.
تەرگەۋ بارىسى
پوليتسيا مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا 23 جاستاعى بويجەتكەننىڭ ءولىمى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا قۇزىرلى ورگاندار تەكسەرۋ جۇرگىزىپ يۋستىر، سونداي-اق سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما تاعايىندالدى. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا قوسىمشا اقپارات بەرىلەدى، - دەدى الماگۇل كەنجەعۇلوۆا.
ءوڭىردىڭ سپورت باسقارماسى ايان تۇردىبەكتىڭ كوزى تىرىسىندە كۇرەسپەن اينالىسقانىن جانە سامبودان ايماقتىق جارىستاردا ونەر كورسەتكەنىن مالىمدەدى.
دوسبول اتاجان