تالعات مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ راسىمىنە رەسەيدەن ءۇش عارىشكەر كەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا حالىق قاھارمانى، عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتتى.
قوشتاسۋ راسىمىنە قاتىسقاندار قاتارىندا - توقتار اۋباكىروۆ پەن ايدىن ايىمبەتوۆ، قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين، ق ر قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ، پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى سۇيىندىك الداشەۆ بولدى.
ەرلان قارين اتى اڭىزعا اينالعان ۇشقىش- عارىشكەر، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى تالعات مۇسابايەۆتىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن وقىپ بەردى.
سونداي-اق حالىق قاھارمانى، عارىشكەر توقتار اۋباكىروۆ جينالعان جۇرت الدىندا ءسوز سويلەدى.
- ول شىنايى باتىر ەدى. تالعات تۋرالى ەستەلىك قازاقستان مەن رەسەيدە عانا ەمەس، بۇكىل عارىش قاۋىمداستىعىندا ساقتالادى. عارىش الەمى - ءبىرتۇتاس. عارىشكەرلەر قاي ەلدە تۇرسا دا، قاي عارىش ايلاعىنان ۇشسا دا، قايدا كەتسە دە، ولار ءوز ماماندىعىنا، عارىشقا ادال بولىپ قالادى. ويتكەنى ءبىزدى عارىش بىرىكتىردى. مۇنى ەندى ەشكىم وشىرە المايدى. تالعات امانگەلدى ۇلى، سەن قازاقستان ءۇشىن كوپ ەڭبەك ءسىڭىردىڭ. سەن ناعىز پاتريوت ازامات بولدىڭ - بۇعان مەن كۋامىن. سەن مۇنىڭ ءبارىن تازا جۇرەكپەن، ادال نيەتپەن ىستەدىڭ. ساعان قوشتاسار ساتتە ايتارىم: تالعات، قازاقستان سەنى ەشقاشان ۇمىتپايدى. جانىڭ جاي تاپسىن، ارداقتى دوسىم، - دەدى توقتار اۋباكىروۆ.
سونىمەن قاتار اڭىز اداممەن قوشتاسۋ ءۇشىن رەسەيدەن ءۇش عارىشكەر كەلدى - «روسكوسموس» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى سەرگەي كريكاليەۆ، عارىشتا بولعان ۋاقىتى بويىنشا رەكورد يەسى ولەگ كونونەنكو جانە كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اناتولي ارتسەبارسكي.
- تالعات مۇسابايەۆتىڭ ءومىر جولى - قازاقستان مەن رەسەي جاستارى ءۇشىن جانە كوككە، عارىشقا ۇمتىلعاندار ءۇشىن جارقىن ۇلگى. تالعاتپەن العاش رەت كوپ جىل بۇرىن ك س ر و چەمپيوناتتارىندا جوعارى پيلوتاجدا كەزدەسكەن ەدىك. ءبىز ءارتۇرلى كوماندالاردا ونەر كورسەتتىك، ءبىراق ۇشقىش رەتىندە ءبىر-ءبىرىمىزدى بىلدىك. كەيىن عارىشكەرلەر قۇرامىندا قايتا جولىقتىق. ونىڭ بيىككە، كوككە ۇمتىلىسى - ۇلگى ەدى. تالعات الدىمەن عارىشكەر-زەرتتەۋشى رەتىندە، كەيىن بورت ينجەنەرى، ودان سوڭ ەكيپاج كومانديرى رەتىندە عارىشقا ساپار شەكتى. ورتاق عارىش باعدارلامامىزعا ول ۇلكەن ۇلەس قوستى، - دەدى سەرگەي كريكاليەۆ.
اڭىزعا اينالعان عارىشكەرمەن قوشتاسۋدان كەيىن 28 گۆاردياشى-پانفيلوۆشىلار اتىنداعى ساياباق الاڭىندا جانازا نامازى وقىلدى.