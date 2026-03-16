تالعاردىڭ ەكس-اكىمى تاكسي جۇرگىزۋشىسى بولىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - تالعار قالاسىنىڭ بۇرىنعى اكىمى ارىستانبەك ءابىلقايىر ۇلى بۇگىندە تاكسي جۇرگىزۋشىسى بولىپ، حالىقتى تاسىمالداپ ءجۇر.
بۇل تۋرالى ەكس-شەنەۋنىك ارىستانبەك ءابىلقايىر ۇلى جۋرناليست نۇرسەيىت جىلقىشىبايعا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
«ءۇشىنشى كۇن بولدى. كۇن-ءتۇن دەمەي تاكسيست بولىپ ءجۇرمىن. كولىگىم جوق. جالعا الدىم. ۇيدە جاتقانىم ۇيات بولدى. بالا-شاعامدى اسىراۋ كەرەك. بۇرىنعى اكىم قازىر تاكسي جۇرگىزۋشىسى بولىپ ءجۇر»، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ارىستانبەك ءابىلقايىر ۇلى 1 جىل 2 اي تالعار قالاسىنىڭ اكىمى بولىپ، 2026-جىلى اقپاندا قىزمەتىنەن كەتتى. ول TikTok جەلىسىندە بەلسەندى بولىپ، جۇرتتىڭ ەسىندە TikTok اكىم دەپ قالدى.