تالعارداعى پيلوتتىق جوبا رەسپۋبليكا بويىنشا ەنگىزىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسى تالعار اۋدانىنىڭ مەكتەپتەرى مەن كوللەدجدەرىندە 7-8 سىنىپ وقۋشىلارى اراسىنداعى بۋللينگ، كيبەربۋللينگ جانە وزگە دە زورلىق- زومبىلىق تۇرلەرى %18 عا تومەندەدى. بۇل تۋرالى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
الماتى وبلىسى تالعار اۋدانىنىڭ مەكتەپتەرى مەن كوللەدجدەرىندە «زاڭ مەن ءتارتىپ» پيلوتتىق جوباسى اياسىندا ءبىلىم الۋشىلار اراسىنداعى تاۋەكەل فاكتورلارىنىڭ ازايعانى تىركەلدى.
ارالىق مونيتورينگ قورىتىندىسى وڭ ديناميكا كورسەتتى. جوبانىڭ تيىمدىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ونى بۇكىل رەسپۋبليكا بويىنشا كەڭىنەن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ماسەلەن، 7-8 سىنىپ وقۋشىلارى اراسىنداعى بۋللينگ، كيبەربۋللينگ جانە وزگە دە زورلىق- زومبىلىق تۇرلەرى %18 عا تومەندەدى.
سونىمەن قاتار پسيحولوگيالىق جاعدايى تۇراقتى جاسوسپىرىمدەردىڭ سانى ارتتى. 7-8 سىنىپتاردا تاۋەكەل دەڭگەيى تومەن وقۋشىلار ۇلەسى %31,9 عا ءوستى، وسىنداي وڭ ءۇردىس 9-10 سىنىپ وقۋشىلارى مەن كوللەدج ستۋدەنتتەرى اراسىندا دا بايقالادى.
مامانداردىڭ ەرەكشە نازارىن قاجەت ەتەتىن جاسوسپىرىمدەر سانى قىسقاردى. 7-8 سىنىپ وقۋشىلارى اراسىندا اتالعان توپتاعى بالالارى سانى %30 دان استامعا ازايدى. جالپى العاندا، ءبىلىم الۋشىلار ءوز مىنەز- قۇلقىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، ارەكەتتەرىنىڭ قۇقىقتىق سالدارىن تەرەڭىرەك تۇسىنە باستادى.
اتالعان باستاما تالعار اۋدانىنداعى 10 مەكتەپ پەن 3 كوللەدجدىڭ 9 مىڭعا جۋىق ءبىلىم الۋشىسىن قامتيدى. مۇندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىندا قىزمەت تاجىريبەسى بار تالىمگەرلەر ەكى اپتادا ءبىر رەت پروفيلاكتيكالىق ساباقتار وتكىزىپ تۇرادى.
قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەر جوبانىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەدى. «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى اياسىندا «زاڭ مەن ءتارتىپ» جوباسىن رەسپۋبليكا بويىنشا كەڭىنەن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ، زورلىق-زومبىلىققا جول بەرمەۋ جانە بالالار ءۇشىن ءقاۋىپسىز ورتا قالىپتاستىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرىن جۇيەلەۋگە مۇمكىندىك بەرمەك.
ايتا كەتەلىك جامبىل وبلىسىندا وقۋشىلار بۋللينگىنە قاتىسى بار ءۇش اتا-اناعا ايىپپۇل سالىنعان ەدى.