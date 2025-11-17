تالعارداعى قاندى وقيعا: كىسى ءولتىرۋ مەن بالا ۇرلاۋعا قاتىستى ءىس سوتقا جولداندى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى تالعار اۋدانى قىزىلقايرات اۋىلىندا ەر ادامدى اتىپ ءولتىرۋ جانە كامەلەتكە تولماعان قىزدى ۇرلاۋ دەرەگى بويىنشا قوزعالعان قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
بۇل تۋرالى Kazinform تىلشىسىنە جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى جاندوس پالمانوۆ ايتتى.
- قىلمىستىق ءىس قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 305-بابى ءتارتىبى بويىنشا ايىپتاۋ اكتىسىمەن بىرگە الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنان الماتى وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا جولداندى. سوت قاسكەلەڭ قالاسىندا ورنالاسقان، - دەدى ادۆوكات.
ءىس بويىنشا ءۇش كۇدىكتى بار، ولاردىڭ ەكەۋى - كامەلەتكە تولماعاندار. نەگىزگى كۇدىكتىگە 12-باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعان: ونىڭ ىشىندە «ادام ءولتىرۋ»، «زورلاۋ»، «ادام ۇرلاۋ»، «قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ» جانە باسقا دا اۋىر قىلمىستار بار. ال كامەلەتكە تولماعان ەكى جاس وسپىرىمگە «ادامدار توبى بولىپ كىسى ءولتىرۋ» جانە «كامەلەتكە تولماعاندى قاتىستىرۋ ارقىلى ادام ۇرلاۋ» باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، تالعاردا 2025-جىلعى 6-قىركۇيەكتە جانتۇرشىگەرلىك قىلمىس بولدى: بەيتانىس ادام ەر كىسىنى اتىپ، كىشكەنتاي قىزدى الىپ قاشىپ كەتكەن ەدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى مەن كىشكەنتاي قىزدىڭ اناسى بۇرىن جاقىن قارىم-قاتىناستا بولعان. ارالارىندا جانجال شىعىپ، ەر ادام ايەلدىڭ اعاسىن مىلتىقپەن اتىپ تاستاعان. ول العان جاراقاتىنان سول جەردە كوز جۇمعان.
كەيىن پوليتسيانىڭ ارنايى جاساعى قىزدى بوساتىپ، كۇدىكتىنى ۇستادى.
ارتىنشا جاراقات العان كىشكەنتاي قىزعا وتا جاسالدى.
بۇل وقيعا بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتسىزدىگىنە بايلانىستى ءىس قوزعالدى.
كەيىنىرەك تالعار اۋدانى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ ءبىر قىزمەتكەرىنىڭ سالعىرتتىعىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ اياقتالعانى حابارلاندى.
ال 2025-جىلعى 13-قازاندا كىسى ءولتىرۋ مەن بالا ۇرلاۋ ءىسى بويىنشا تەرگەۋ اياقتالعانى بەلگىلى بولدى.