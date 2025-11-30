تالعارداعى كىسى ءولتىرۋ مەن بالا ۇرلاۋ ءىسى: الدىن الا سوت تىڭداۋى قاشان وتەدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى قىزىلقايرات اۋىلىندا كىسى ءولتىرۋ مەن بالا ۇرلاۋ ىسىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا الدىن الا تىڭداۋلار -جەلتوقسانعا جوسپارلانعان.
ادۆوكات جاندوس پالمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، سوت وتىرىسى قاسكەلەڭدە وتەدى.
- قىلمىستىق ءىس بويىنشا الدىن الا سوت تىڭداۋى 2025-جىلعى 4-جەلتوقساندا ساعات 10:00 دە الماتى وبلىسى قاسكەلەڭ قالاسىندا مومىش ۇلى كوشەسى، 5 مەكەنجايىندا ورنالاسقان قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتتا وتەدى، - دەدى جاندوس پالمانوۆ.
سوت پروتسەسىن سۋديا ا. ا. بەيىمبەتوۆ جۇرگىزەدى. تىڭداۋلار قازاق تىلىندە وتەدى.
ءىس بويىنشا ءۇش كۇدىكتى بار، ولاردىڭ ەكەۋى - كامەلەتكە تولماعاندار. نەگىزگى كۇدىكتىگە 12-باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعان: ونىڭ ىشىندە «ادام ءولتىرۋ»، «زورلاۋ»، «ادام ۇرلاۋ»، «قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ» جانە باسقا دا اۋىر قىلمىستار بار. ال كامەلەتكە تولماعان ەكى جاس وسپىرىمگە «ادامدار توبى بولىپ كىسى ءولتىرۋ» جانە «كامەلەتكە تولماعاندى قاتىستىرۋ ارقىلى ادام ۇرلاۋ» باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، تالعاردا 2025-جىلعى 6-قىركۇيەكتە جانتۇرشىگەرلىك قىلمىس بولدى: بەيتانىس ادام ەر كىسىنى اتىپ، كىشكەنتاي قىزدى الىپ قاشىپ كەتكەن ەدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى مەن كىشكەنتاي قىزدىڭ اناسى بۇرىن جاقىن قارىم-قاتىناستا بولعان. ارالارىندا جانجال شىعىپ، ەر ادام ايەلدىڭ اعاسىن مىلتىقپەن اتىپ تاستاعان. ول العان جاراقاتىنان سول جەردە كوز جۇمعان.
كەيىن پوليتسيانىڭ ارنايى جاساعى قىزدى بوساتىپ، كۇدىكتىنى ۇستادى.
ارتىنشا جاراقات العان كىشكەنتاي قىزعا وتا جاسالدى.
بۇل وقيعا بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتسىزدىگىنە بايلانىستى ءىس قوزعالدى.
كەيىنىرەك تالعار اۋدانى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ ءبىر قىزمەتكەرىنىڭ سالعىرتتىعىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ اياقتالعانى حابارلاندى.
ال 2025-جىلعى 13-قازاندا كىسى ءولتىرۋ مەن بالا ۇرلاۋ ءىسى بويىنشا تەرگەۋ اياقتالعانى بەلگىلى بولدى.
2025-جىلعى 17-قاراشادا ءىس سوتقا جولداندى.