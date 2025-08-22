تالعارداعى اتىشۋلى ءىس: قاسىمبايەۆقا قانداي ايىپ تاعىلىپ وتىر
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعار اۋداندىق سوتىندا حاسان قاسىمبايەۆ جانە وزگە دە كۇدىكتىلەرگە بايلانىستى سوت وتىرىسى جالعاسىپ جاتىر.
بۇگىن، 22 - تامىزدا پروكۋرور ەرلان قۇلانبايەۆ ايىپتاۋ اكىسىن وقىپ بەردى.
- حاسان قاسىمبايەۆقا كەلەسى ايىپ تاعىلعان: 16.08.2016 -جىلى ءوزارا تانىس قاسىمبايەۆ، سىدىقجانوۆ جانە مۇقاشيەۆ قىلمىستىق جولعا ءتۇسىپ، پايداكۇنەمدىك نيەتپەن ادامدار توبىنىڭ الدىن الا ءسوز بايلاسۋىمەن قورقىتىپ الۋ، ياعني كۇش قولدانىپ، بوتەننىڭ مۇلكىن تالاپ ەتۋ ماقساتتارىمەن وزدەرىنىڭ قىلمىستىق قول سۇعۋشىلىق وبەكتىسى رەتىندە سىدىقجانوۆتىڭ تانىسى تاجيەۆتىڭ اقشاسىن تاڭداپ، سوڭعىسىن الماتى وبلىسى توڭىرەگىندە جەر تەلىمدەرىن ساتۋمەن اينالىسىپ جۇرگەنىن، سونىمەن قوسا ونىڭ قۇرىلىس جۇمىستارىن ىستەيتىن شاعىن بريگاداسى بار ەكەنىن، جەكەمەنشىك ءدارىحاناسى بار دەپ ويلاپ جانە باسقارۋىندا Lexus 470, Tayota Highlander ماركىلى اۆتوكولىكتەرى بار ەكەنىن ءبىلىپ، وعان كۇش قولدانۋ ارقىلى قورقىتىپ، ودان اقشا تالاپ ەتىپ، قىلمىستىق جولمەن پايدا تابۋدى ويلاستىرعان جانە قىلمىستىق جوسپار قۇرعان. قىلمىستىق جوسپارعا سايكەس، مۇقاشيەۆ پەن سىدىقجانوۆ تاجيەۆتى كەزدەسۋگە شاقىرىپ الىپ، ودان كەيىن ونى الماتى وبلىسى تالعار اۋدانى تالعار قالاسىنىڭ شەتىنە الىپ شىققان. ال قاسىمبايەۆ سول جاقتا كۇتىپ الىپ، ۇشەۋى تاجيەۆكە كۇش قولدانۋ ارقىلى سوڭعىنى قورقىتىپ، ودان اقشا تالاپ ەتەتىن بولىپ كەلىسكەن. الدىن الا ويلاستىرىلعان قىلمىستىق جوسپارلارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 16.08.2016 -جىلى ساعات 13:00 شاماسىندا سىدىقجانوۆ ءوزىنىڭ تانىسى تاجيەۆكە ۇيالى تەلەفون ارقىلى حابارلاسىپ، الماتىداعى كەنجەحان بازارىندا كەزدەسۋگە شاقىرعان. سول كۇنى تۇسكى ساعات 15:00 شاماسىندا تاجيەۆ تانىسى سىدىقجانوۆتىڭ قىلمىستىق ويلارىن بىلمەستەن، جالعىز ءوزى الماتىداعى كەنجەحان بازارىنىڭ قاسىنا كەلىپ، سول جەرگە سىدىقجانوۆ باسقارىپ كەلگەن Toyota Land Cruiser Prada ماركىلى اۆتوكولىگىنە وتىرعان، ال اۆتوكولىكتە سىدىقجانوۆ پەن بۇرىن تانىس ەمەس مۇقاشيەۆ بولعان. وسى ۋاقىتتا سىدىقجانوۆ تاجيەۆكە الماتى وبلىسى تالعار اۋدانى تالعار قالاسىنا بارىپ، «ءبىر تانىسىمەن سويلەسىپ قايتۋ كەرەك» دەپ ايتقان. تاجيەۆ بۇعان كەلىسكەن، - دەدى ول.
پروكۋروردىڭ مالىمەتىنشە، وسى كەزدە ولاردى سىبايلاسى قاسىمبايەۆ كۇتىپ العان. قاسىمبايەۆ تاجيەۆتىڭ اۋەلى كوكىرەك تۇسىنان ۇرىپ، تىنىس الۋىن قيىنداتقان. ال مۇقاشيەۆ تاجيەۆتىڭ بۇيرەك جانە باۋىر تۇسىنان بىرنەشە رەت ۇرعان. وسى ساتتە قاسىمبايەۆ، سىدىقجانوۆ، مۇقاشيەۆ تانىسى تاجيەۆتىڭ قورقىپ تۇرعانىنا انىق كوزى جەتىپ، ونىڭ جەكەمەنشىك ءدارىحاناسى بار ەكەنىن ايتىپ، ونىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن «اقشا قويىپ بەرەسىڭ» دەپ تالاپ ەتكەن.
وسىدان كەيىن قاسىمبايەۆ، سىدىقجانوۆ، مۇقاشيەۆ تاجيەۆتى تالعار قالاسى قونايەۆ كوشەسىندە ورنالاسقان «تاۋ سامالى» كافەسىنىڭ VIP- كابينكاسىنا كىرگەن. ال تاجيەۆ ءوزىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعى ءۇشىن قورقىپ، قارسىلىق كورسەتپەي، ولاردىڭ ايتقانىن ىستەپ، بىرگە جۇرگەن. بۇل كافەدە قاسىمبايەۆ، مۇقاشيەۆ ەكەۋى تاجيەۆتىڭ اياعىنان جانە كوكىرەك تۇسىنان سوققىلار جاساعان، سالدارىنان تاجيەۆتىڭ تىنىس الۋى ناشارلاپ، ەسىنەن تانىپ قالعان. ءارى قاراي ولار جابىرلەنۋشىنى ەسىن جيعىزىپ، تالاپ ەتكەن اقشانى اكەلىپ بەرەتىنىنە انىق كوزى جەتىپ، تاجيەۆتەن جالپى سوماسى 1 ميلليون تەڭگە تالاپ ەتكەن.
ەسكە سالايىق، حاسان قاسىمبايەۆ بىلتىر قاراشا قاماۋعا الىندى.
باس پروكۋراتۋرا تالعاردا ادام ۇرلاپ، ۇرىپ-سوعۋعا قاتىستى ءىستى قايتا قارادى.
حاسان قاسىمبايەۆقا ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە بوپسالاۋ فاكتىلەرى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، سوت باستالعاننان كەيىن ايىپتالۋشىلاردىڭ ادۆوكاتتارى پروكۋروردى اۋىستىرۋدى ءوتىندى.
سۋديا ايناگۇل تۇقىبايەۆا بۇل ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرىپ، مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى زالدان شىقتى.