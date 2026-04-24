تالعاردا توتەنشە جاعدايعا قارسى زاماناۋي دابىل جۇيەسى قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - تالعاردا سەلدەن قورعاۋعا ارنالعان زاماناۋي جۇيە ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى يۋنەسكو- نىڭ الماتىداعى ايماقتىق كەڭسەسىنىڭ GLOFCA جوباسى بويىنشا وفيتسەر ديانا اريپحانوۆا ءمالىم ەتتى.
2021 -جىلدىڭ ساۋىرىندە كليماتتىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا مۇزدىقتارداعى كولدەردىڭ تاسقىنىنان ورتالىق ازيا حالقىن قورعاۋ جوباسى (GLOFCA) يۋنەسكو باستاماسىمەن ىسكە قوسىلدى.
ديانا ءارىپحانوۆانىڭ ايتۋىنشا، 105 مىڭنان استام حالقى بار ەسىك جانە تالعار قالالارى قازاقستانداعى پيلوتتىق جوبا اياسىندا قامتىلدى. وسى رەتتە تالعاردا 60 مىڭنان، ال ەسىكتە 40 مىڭنان استام تۇرعىن بار.
- «قازسەلدەنقورعاۋ» مالىمەتىنشە، تالعار باسسەينىندەگى 2023- 2024 -جىلدارداعى سەل تاسقىنى گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستى تولتىرىپ، ونىڭ ەلەمەنتتەرىن زاقىمداعان. بۇل جاعداي رەتتەلمەيتىن تاسقىن سۋ اعىنىنىڭ ءقاۋپىن ارتتىردى. سوندىقتان قۇرىلىستى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى قاجەت بولدى. جوبا اياسىندا قالپىنا كەلتىرۋ، تازارتۋ، زاقىمدالعان ينفراقۇرىلىمدى جوندەۋ جۇمىستارى قامتىلدى، - دەدى جوبا وفيتسەرى.
اتاپ ايتقاندا، تالعاردا زاماناۋي مونيتورينگ جانە الدىن الا ەسكەرتۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ جوسپارلانعان.
— ۇلتتىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، تەحنيكالىق سيپاتتامالار ازىرلەندى، جابدىقتار ساتىپ الىندى. وسى ورايدا كولدى باقىلاۋدىڭ ءۇش ستانتسياسى، ءبىر گيدرولوگيالىق ستانتسيا، داتچيكتەردىڭ ون ءتۇرى بەكىتىلدى. سونىمەن قاتار، «قازسەلدەنقورعاۋ» عيماراتىندا دەرەكتەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە بەرۋ جانە وڭدەۋ ءۇشىن باسقارۋ ورتالىعى قۇرىلدى. جۇيەنى سىناق رەجيمىندە ىسكە قوسۋ تامىز ايىندا توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىمەن جانە «قازسەلدەنقورعاۋ» مەكەمەسىمەن بىرلەسە جۇزەگە اسادى، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستان مەن يۋنەسكو توتەنشە جاعدايلارعا قاتىستى مەموراندۋمعا قول قويادى.