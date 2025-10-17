تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ «ءتالتۇس» رومانى تۇرىك تىلىندە جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM - قازاق مادەنيەتىنىڭ ءبىرتۋار تۇلعاسى، تەڭدەسى جوق ونەر قايراتكەرى، قالامگەر-ويشىل تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ شىعارماسى تۇرىك وقىرماندارمەن تابىستى، دەپ حابارلايدى TRT اقپاراتتىق اگەنتتىگى.
انكاراداعى ادنان وتۇكەن اتىنداعى كىتاپحانادا قازاقستاننىڭ كورنەكتى جازۋشىلارىنىڭ ءبىرى، دومبىرا شەبەرى جانە مۋزىكاتانۋشى تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ ءومىرباياندىق «ءتالتۇس» رومانىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى. شارانى «كوكتۋ» قازاق مادەنيەتى قوعامى ۇيىمداستىردى.
رومان قازاق حالقىنىڭ رۋحىن، تاريحىن، مۋزىكاسىن بايانداۋىمەن ەرەكشەلەنەدى.
كىتاپتى جازۋشىنىڭ سەرىگى، ءارى مادەنيەت تانۋشى، عالىم، جازۋشى زيرا ناۋرىزباي تانىستىردى.
شارادا تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ تەك جازۋشى عانا ەمەس، جان-جاقتى زيالى، كۇيشى، دومبىرا شەبەرى، كومپوزيتور، كينودراماتۋرگ، سىنشى، ونەرتانۋشى، زەرتتەۋشى، كاسىبي اۋدارماشى ەكەنى باسا ايتىلدى.
ال كىتاپتى تۇرىك تىلىنە اۋدارعان تورعىن سەزگين حانىم ءوز سوزىندە اۋدارما بارىسىنداعى شىعارماشىلىق ىزدەنىستەرى جايلى ايتىپ، روماندى «تۇركى حالىقتارىنىڭ ورتاق رۋحاني كودى مەن كۇي ءداستۇرىن بىرىكتىرەتىن مادەني كوپىر» دەپ باعالادى.
- شەبەردىڭ كوزى تىرىسىندە جارىق كورگەن جالعىز رومانى «ءتالتۇس» قازاق حالقىنىڭ رۋحىن، تاريحىن، مۋزىكاسىن تەرەڭ سەزىمتالدىقپەن جەتكىزەدى. وندا تالاسبەك اسەمقۇلوۆ كۇيدى - جاراتقاننىڭ ءۇنى سانالاتىن كيەلى مۋزىكانى بايانداۋ تىلىنە اينالدىرادى. رومان جەكە ادامنىڭ وقيعاسى عانا ەمەس؛ سونىمەن بىرگە وتكەن عاسىردىڭ اۋىرتپالىعىن، حالىقتىڭ كۇنكورىس كۇرەسىن، دومبىرانىڭ قازاق تاريحىنداعى كيەلى ورنى مەن ءماندى ماڭىزىن باياندايتىن مادەني ەپوس، - دەدى روماننىڭ اۋدارماشىسى ءسوز كەزەگىندە.
تۇساۋكەسەرگە تۇرىكتىڭ مادەنيەت، ونەر جانە مەديا وكىلدەرى، ءتۇرلى بىرلەستىكتەر مەن ادەبيەت سۇيەر قاۋىم، سونىمەن بىرگە قازاقستاندىق جاستار قاتىستى.
اۆتور باقىتجول كاكەش