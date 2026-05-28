تالاپكەر كۇندەلىگى: گرانت، قۇجات تاپسىرۋ جانە ەمتيحان كەستەسى
استانا. KAZINFORM - وقۋ جىلى اياقتالىپ، تۇلەكتەر ءۇشىن تاڭداۋ جاسايتىن ءسات جاقىنداپ قالدى. بيىل ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن 239 مىڭ تالاپكەر ءوتىنىش بەرگەن. وسى ورايدا ماۋسىم-شىلدە ايىنا ارنالعان تالاپكەر كۇندەلىگىن ۇسىنامىز.
الدا نە كۇتىپ تۇر؟
نەگىزگى ۇ ب ت 10-مامىر-10-شىلدە ارالىعىندا وتەدى؛
ج و و- عا قۇجاتتاردى قابىلداۋ 20-ماۋسىم-25-تامىز؛
«پەداگوگيكالىق عىلىمدار» جانە «دەنساۋلىق ساقتاۋ» ماماندىقتارىنا تۇسۋشىلەر ءۇشىن ارنايى ەمتيحاندار 20-ماۋسىم-20-تامىز ارالىعىندا (كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن 20-شىلدەگە دەيىن وتكىزىلەدى)؛
شىعارماشىلىق ەمتيحاندارعا قاتىسۋ ءۇشىن وتىنىشتەر 20-ماۋسىم-10-تامىز (كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن 7-شىلدەگە دەيىن) ارالىعىندا قابىلدانادى؛
شىعارماشىلىق ەمتيحاندار 7-شىلدە-15-تامىز (كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن 20-شىلدەگە دەيىن) ارالىعىندا وتەدى؛
ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قاتىسۋعا وتىنىشتەر 13-شىلدە-20-شىلدە ارالىعىندا قابىلدانادى؛
گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتى ۇ ب ت ناتيجەسى بويىنشا بەرىلەدى. ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن بەرۋ قاعيدالارىنا سايكەس تالاپكەر ءوزىنىڭ وتىنىمىندە 4 ج و و جانە 4 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن كورسەتۋگە قۇقىلى.
بيىل قانشا گرانت ءبولىندى
2025-2026 وقۋ جىلىنا 77 مىڭنان استام گرانت ءبولىندى. ونىڭ باسىم بولىگى، ياعني 60 پايىزى تەحنيكالىق باعىتتاعى ماماندىقتارعا، 20 پايىزى پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا، ال قالعان 20 پايىزى قاجەتتىلىككە بايلانىستى ءارتۇرلى سالاعا جىكتەلدى.
✔ ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارى - 18846 گرانت
✔ پەداگوگيكالىق عىلىمدار - 13226 گرانت
✔ اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار - 11615 گرانت
✔ جاراتىلىس تانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا جانە ستاتيستيكا - 9188 گرانت
✔ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستار - 2379 گرانت
✔ قىزمەت كورسەتۋ سالاسى - 2200 گرانت
✔ ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار - 1915 گرانت
✔ الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا جانە اقپارات - 1485 گرانت
✔ بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىق - 1423 گرانت
✔ ۆەتەريناريا - 1275 گرانت.
بيىل ەكىنشى جىل قاتارىنان سارالانعان گرانتتاردى ءبولۋ قاراستىرىلىپ وتىر. 2024-جىلى العاش رەت 300 سارالانعان گرانت بولىنسە، بيىل دا وسى كولەمدە ۇسىنىلىپ وتىر. 150 گرانتتى ءبىز پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا، ال قالعان 150 گرانتتى جاراتىلىستانۋ باعىتىنداعى ءبىلىم بەرۋ باعدارالامالارىنا ءبولۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سارالانعان گرانتتىڭ كونكۋرسى نەگىزگى كونكۋرستان كەيىن بولەك وتەدى. ول ءۇشىن قوسىمشا قۇجات تاپسىرۋدىڭ قاجەتى جوق. بارلىق دەرەكتەر ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا ساقتالعان. سارالانعان گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا جاريالانادى.
قانداي وزگەرىس بار؟
پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا تالاپكەرلەردى ىرىكتەۋ كەزىندە تەستىلەۋ جۇيەسى مەن ارنايى ەمتيحانداردى قاتار قولداناتىن گيبريدتى باعالاۋ فورماسىن ەنگىزۋ. بۇل رەتتە نەگىزگى نازار تەك پاندىك بىلىمگە عانا ەمەس، ويلاۋ قابىلەتىنە، تالداۋ داعدىلارىنا، وقۋعا دايىندىق دەڭگەيىنە جانە باسقا دا ماڭىزدى كورسەتكىشتەرگە اۋدارىلۋى ءتيىس.
ويتكەنى «پەداگوگ» - جاي عانا ماماندىق ەمەس. بۇل - بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇگىن ارقالاعان تۇلعا. سوندىقتان بۇل ماماندىق ءۇشىن بىلىممەن قاتار، سىنىپپەن جۇمىس ىستەۋ، وقۋشىلاردىڭ ەرەكشە قابىلەتتەرىن انىقتاي ءبىلۋ اسا ماڭىزدى. كەلەسى جىلدان باستاپ پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا ءتۇسۋ كەزىندە ۇبت- مەن قاتار اۋىزشا ەمتيحانداردىڭ ناتيجەلەرى دە ەسكەرىلمەك. بۇل ەمتيحانداردا تالاپكەرلەردىڭ سىني ويلاۋ قابىلەتى مەن كوممۋنيكاتسيالىق داعدىلارى نەگىزگى كريتەريي بولادى. سونداي-اق بۇل ماسەلەدە حالىقارالىق ساراپشىلارمەن بىرلەسىپ ازىرلەنىپ جاتقان جاڭا Admissions Insight Test تاپسىرمالارىنا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى، - دەدى بالايەۆا.
مۇنداي وزگەرىس 2026-2027 وقۋ جىلىندا ىسكە اسۋى مۇمكىن. سونداي-اق عىلىم جانە جوعارى عىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتىڭ ايتۋىنشا، 2026-2027 وقۋ جىلىنا 89457 مەملەكەتتىك گرانت بولىنەدى ونىڭ ىشىندە: 75371 گرانت - باكالاۆرياتقا؛ 11007 گرانت - ماگيستراتۋراعا؛ 3079 گرانت - دوكتورانتۋراعا. مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ءبولۋ ەل ەكونوميكاسىنىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى كادرلارعا دەگەن قاجەتتىلىك بولجامىمەن ۇيلەستىرىلدى.