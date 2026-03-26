تالاپبەك تىنىسبەك ۇلىنىڭ «جەزبۇيدالى جىلدار» اتتى شىعارماشىلىق كەشى وتەدى
استانا قالاسى، قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترىندا، اقىن، حالىقارالىق، رەسپۋبليكالىق جىر ءمۇشايرالارىنىڭ جەڭىمپازى تالاپبەك تىنىسبەك ۇلىنىڭ «جەزبۇيدالى جىلدار» اتتى ادەبي-سازدى شىعارماشىلىق كەشى وتەدى.
شىعارماشىلىق كەشتە كورنەكتى قالامگەرلەردىڭ قاتىسىۋىمەن، اۆتوردىڭ «بۇلاناي»، «كەربۇلان» اتتى كىتاپتارىنىڭ تۇساۋى كەسىلىپ، تانىمال تەاتر ارتيستەرى اقىن ولەڭدەرىن وقيدى.
سونداي-اق، ەركىن شۇكىمان، گۇلميرا سارين، ەرلان ىرىسقالي، عايني جۇماشيەۆا، قاجىمۇرات شەشەنقۇل ۇلى، احمەتجان رابجان ۇلى، وزگەرىس شەرىكباي ۇلى، اسقار مۇقيات ۇلى، قاينار قاتباي، ەڭلىك بايزاق قاتارلى ەلىمىزگە بەلگىلى ونەرپازدار، اۆتوردىڭ سوزىنە جازىلعان اندەرىن ورىندايدى.
قۇرمەتتى ونەر سۇيەر اعايىن، جالىندى جىر، اسقاق اننەن قۋات الىپ، رۋحاني ءنار الىپ قايتىڭىزدار!
كەش قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترىندا، 2026 -جىلدىڭ 18- ساۋىرىندە، ساعات 18:00 دە باستالادى.
مەكەن- جايىمىز: استانا قالاسى، ق. قۋانىشبايەۆ كوشەسى 8/1.
بيلەتتەر ءۇشىن بايلانىس نومەرى: 87003667797
تالاپبەك تىنىسبەك ۇلى، اقىن، 1982 -جىلى 17- قازاندا التاي ايماعى قابا اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى فيلولوگيا فاكۋلتەتىنىڭ تۇلەگى.
الماتى قالاسى وقۋشىلار سارايىندا ۇيىرمە جەتەكشىسى، ءبولىم مەڭگەرۋشىسى، م. و. اۋەزوۆ اتىنداعى ادەبيەت-جانە ونەر ينستيتۋتىنىڭ كىشى عىلىمي قىزمەتكەرى، جاس عالىمدار كەڭەسىنىڭ ءتورعاسى، «قاراجورعا ونەر ۇجىمىنىڭ» قۇرۋشىسى ءارى جەتەكشىسى، «جەزبۇيدا» جاستار قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى، دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى جاستار ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى، «وتانداستار قورى» ك ە ا ق- نىڭ مەنەنجەرى قىزىمەتىن اتقارعان.
تالاپبەك تىنىسبەك ۇلىنىڭ شىعارمالارى «جاس تولقىن»، «الاتاۋ جىرلايدى»، «قازاق پوەزياسىنىڭ انتولوگياسى» قاتارلى ۇجىمدىق جيناقتارعا ەنگىزىلگەن. «ارعى جاعى ەرتىستىڭ بەرگى جاعى» جىر جيناعىنىڭ، «اقتۋلى قوجابەرگەن باتىر» ماقالالار جيناعىنىڭ اۆتورى.
اقىننىڭ «بۇلاناي»، «كەرقۇلان» جىر جيناقتارى، «جەزبۇيدالى جىلدار» اتتى ماقالالار مەن ەسسەلەر جيناعى جاقىندا وقىرمانعا جول الادى.
تالاپبەك تىنىسبەك ۇلى «Zerdeli baspa» ورتالىعىنىڭ جەتكشىسى. «Bek.kz» باسپا- پوليگرافيالىق كەشەنىنىڭ ديرەكتورى.
اقىننىڭ https://talapbek.com اۆتورلىق سايىتى جۇمىس جاسايدى.