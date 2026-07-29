«تاكتيكالىق كەلىسپەۋشىلىكتەن» كەيىنگى كەزدەسۋ: ترامپ پەن نەتانياحۋ نەنى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سەيسەنبى كۇنى ۆاشينگتوندا كەلىسسوز وتكىزىپ، يراننىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۇستانىمدارىن راستادى. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
يزرايل دەلەگاتسياسىنداعى جوعارى لاۋازىمدى دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، كەزدەسۋ «وتە وڭ» جاعدايدا وتكەن.
- پرەمەر-مينيستر مەن پرەزيدەنت كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلەلەردى، ەڭ الدىمەن يران تاقىرىبىن جان-جاقتى تالقىلادى،-دەدى اتى-ءجونى اتالماعان دەرەككوز.
كەلىسسوز شامامەن 90 مينۋتقا سوزىلدى. اق ءۇي كەزدەسۋدى «وڭ ءارى ناتيجەلى» دەپ باعالادى.
تاراپتار ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى ديپلوماتيالىق كۇش- جىگەر اياسىندا ۋاقىتشا باسەڭدەگەن تۇستا قالىپتاسقان جاعدايدى تالقىلادى.
نەتانياحۋ يزرايلدەن اتتانار الدىندا يران ماسەلەسىنە باسىمدىق بەرىلەتىنىن ايتىپ، ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وڭىردەگى بەيبىتشىلىك اياسىن كەڭەيتۋ ماقساتىن اتاپ ءوتتى.
بۇل ترامپتىڭ 2025-جىلدىڭ باسىندا اق ۇيگە ورالۋىنان كەيىنگى ەكى كوشباسشىنىڭ سەگىزىنشى كەزدەسۋى بولدى. سونىمەن بىرگە بۇل ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى كەڭ اۋقىمدى سوعىسى باستالعالى بەرى ولاردىڭ العاشقى جەكە كەلىسسوزى.
كەزدەسۋ يزرايلدەگى سايلاۋ مەن وسى جىلى وتەتىن ا ق ش-تاعى ارالىق سايلاۋ قارساڭىندا ءوتتى.
ۆاشينگتونعا كەلگەننەن كەيىن نەتانياحۋ مارقۇم سەناتور ليندسي گرەمدى ەسكە الۋعا ارنالعان جابىق كەشكى اسقا قاتىستى. سونداي-اق ول قارالى راسىمگە قاتىسۋى ءتيىس بولدى.
كەلىسسوز بارىسىندا ا ق ش قولدايتىن يزرايل مەن ليۆان اراسىنداعى كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ جونىندەگى باياۋ ءجۇرىپ جاتقان جۇمىستار دا ءسوز بولعانى حابارلاندى.
يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى سوعىس باستالعانىنا ءۇش جىلعا جۋىق ۋاقىت وتسە دە، گازا سەكتورىنداعى گۋمانيتارلىق احۋال ءالى دە اۋىر. يزرايل ايماققا تۇراقتى تۇردە سوققى جاساپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن ترامپ پەن نەتانياحۋ اراسىنداعى قارىم-قاتىناس يرانمەن اتىستى توقتاتۋ كەلىسسوزدەرى كەزىندە شيەلەنىسكەن ەدى. ترامپ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىن اشىق سىناپ، كەيىن ونى «وتە كۇردەلى ادام» دەپ اتاعان.
نەتانياحۋ بۇل جاعدايدى «تاكتيكالىق كەلىسپەۋشىلىك» دەپ باعالاپ، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قاتىستى تۇپكى ماقساتتارى ورتاق ەكەنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يزرايل پرەمەر-مينيسترى ۆاشينگتوندا ترامپپەن نەگىزىنەن يران ماسەلەسىن تالقىلايتىنىن مالىمدەگەنىن جازدىق.