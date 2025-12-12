تاجىريبە الماسىپ، سىن-ەسكەرتپەلەر ايتىلدى: اقمولادا اكىمدەر فورۋمى ءوتتى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا العاش رەت وتكەن بارلىق دەڭگەيدەگى اكىمدەردىڭ فورۋمى وڭىرلەردىڭ جۇمىسىن ايقىندايتىن ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا ارنالعان اشىق الاڭعا اينالدى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
ءىس-شارا اۋىلدىق، اۋداندىق جانە وبلىستىق جەرگىلىكتى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ بۋىندارىن جيناپ، جەكە كورسەتكىشتەردى ەمەس، جەرگىلىكتى باسقارۋدىڭ جالپى فۋنكتسيونالىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەردى. وتكەن جىل ءوڭىر ءۇشىن تەك ەكونوميكالىق ءوسىم كەزەڭى عانا ەمەس، جەرگىلىكتى باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاڭا تالاپتارعا بەيىمدەلۋ قابىلەتىن تەكسەرگەن ۋاقىت بولدى.
وڭىردە جىل ىشىندە ەكونوميكانىڭ بارلىق نەگىزگى كورسەتكىشتەرى ءوستى، اۋىل شارۋاشىلىعى رەكوردتىق ناتيجەلەر كورسەتتى. وبلىستا استىق پەن مايلى داقىلداردىڭ مول ءتۇسىمى جينالدى، يندۋستريالىق جوبالار ىسكە قوسىلىپ، قايتا وڭدەۋ كەڭەيىپ كەلەدى. اگروسەكتور سيفرلاندىرىلىپ، رەنوۆاتسيا باعدارلامالارى جۇزەگە اسىرىلىپ، «اۋىل اماناتى» اياسىندا اۋىلداردى قولداۋ جۇمىستارى ءدا جۇرىپ جاتىر. سوندىقتان فورۋمدا وسى شەشىمدەردىڭ اۋىلدار مەن اۋداندار دەڭگەيىندە قالاي جۇمىس ىستەيتىنى تالقىلاندى.
- ەسەپتىلىككە سۇيەنۋگە بولمايدى، سەبەبى ول ادامداردىڭ ماسەلەسىن شەشپەيدى. حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ - ەڭ ماڭىزدى مىندەت. اۋىل شارۋاشىلىعى - ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق رەسۋرسىمىز. ا و ك سالاسىندا تەرەڭ وڭدەلگەن ءونىم وندىرىسىنە باعىت الدىق. وبلىستا ءىرى سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلدى: 49 «اقىلدى» فەرما جۇمىس ىستەيدى. ءۇش ميلليون گەكتاردان استام، ياعني وڭىردەگى بارلىق اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ جارتىسىنان كوبى سيفرلاندىرىلدى. كەلەسى قادام - الداعى جىلى وبلىس اۋىل شارۋاشىلىعىنا جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ بويىنشا كوشباسشى بولۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىس اكىمى مارات احمەتجانوۆ.
فورۋمدا اۋىل شارۋاشىلىعى ەكونوميكانىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قارالدى. مىسال رەتىندە ەرەيمەنتاۋدا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ياكورلىق جوبا كورسەتىلدى - بىرنەشە مىڭ قالماق تۇقىمدى ءىرى قاراعا ارنالعان رەپرودۋكتيۆتىك كەشەن مەن بورداقىلاۋ الاڭى قۇرىلىپ جاتىر. ينۆەستيتسيالار كولەمى ميللياردتاعان تەڭگەمەن ەسەپتەلەدى، 200 دەن استام جۇمىس ورنى اشىلادى.
سونىمەن قاتار شاعىن اۋىلدارداعى ۇلتتىق جوبالاردىڭ ورىندالۋى دا تالقىلاندى. مىسال رەتىندە زەرەندى اۋدانىنىڭ ايدابول اۋىلىندا «اۋىل اماناتى» باعدارلاماسىنىڭ ىسكە اسۋى اتالدى.
- ءبىز اۋىلدا س پ ك قۇرىپ، جەكە قوسالقى شارۋاشىلىقتاردى ەت باعىتىنداعى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا تارتىپ وتىرمىز. ءقازىر ەكى س پ ك جۇمىس ىستەيدى، قوسىمشا ءۇش س پ ك قۇرۋدى قولعا الدىق. بۇل 15 جاڭا جۇمىس ورنىن اشادى. كاسىپورىنداردان تۇسەتىن سالىق اۋىلدا قالادى، تابىس ارتادى. ونى جول سالۋ، اباتتاندىرۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەردى جاڭعىرتۋعا جۇمساۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەپ ءوز تاجىريبەسىمەن ايدابول اۋىلىنىڭ اكىمى نيكولاي ۆودوۆوزوۆ ءبولىستى.
فورۋمدا ەڭ شاعىن ەلدى مەكەندەردىڭ پروبلەمالارى دا ۇجىمدىق تالقىلاۋدان ءوتتى. بيىل ءتورت وبلىستىڭ جيىنتىق ناتيجەسىنە تەڭ ءداندى داقىلدار جيناعان جارقايىڭ اۋدانىنىڭ اۋدان جانە اۋىل اكىمدەرىنە نەسيە قاراجاتىن دايىنداۋ جانە قايتارۋ جۇمىسىن كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى، ايتپەسە رەكوردتىق ناتيجە بيۋدجەت ءۇشىن تاۋەكەلگە اينالادى.
فورۋمدا كوكشەتاۋ قالاسىندا جانە ءتورت اۋداندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان رەنوۆاتسيا باعدارلاماسىنا جەكە نازار اۋدارىلدى. ەسكى ۇيلەردى جاڭالارىمەن اۋىستىرۋ بويىنشا جوبالار جاسالىپ، قاتىسۋشىلارعا پايدالانۋعا بولاتىن جۇمىس ىستەيتىن مودەل رەتىندە ۇسىنىلدى.
سونىمەن قاتار سىن-ەسكەرتۋلەر دە ايتىلدى. بۇلاندى اۋدانىنا قازىردەن باستاپ سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندالۋ تاپسىرىلدى. مىندەت ناقتى قويىلدى: سالدارىمەن ەمەس، سۋ تاسقىنىن بولدىرماۋمەن اينالىسۋ. بۇل ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم مەن جوسپارلاۋعا دەگەن كوزقاراستى وزگەرتەدى. بۇل ءۇشىن وڭىردە سيفرلىق شەشىمدەر قولدانىلىپ جاتىر.
- سيفرلاندىرۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسى «قازاقتەلەكوم» ا ق-مەن بىرلەسىپ، ت ك ش، اباتتاندىرۋ، توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ، سونىڭ ىشىندە سۋ تاسقىنىن بولجاۋ ءۇشىن «ءبىرتۇتاس دروندار ينفراقۇرىلىمى» جوباسىن ىسكە اسىرىپ كەلەدى. قىستا دروندار ارقىلى جىلۋ شىعىنى انىقتالادى، رەيدتەر زاڭسىز قوقىس قالدىقتارىن تابۋعا كومەكتەسەدى. كوكشەتاۋدا وسىنداي تاسىلمەن زاڭسىز قۇرىلىس جۇرگىزۋدىڭ ەكى فاكتىسى انىقتالدى، - دەدى Digital Aqmola ورتالىعىنىڭ باس مامانى ساۋلە سەمبايەۆا.
سيفرلاندىرۋ دروندارمەن شەكتەلمەيدى. بارلىق مەكتەپتەر ينتەرنەتكە قوسىلعان، بايلانىس بازالىق ستانسيالارى جاڭعىرتىلدى. اۋىلداردى سىمدى ينتەرنەتكە قوسۋ بويىنشا كەلىسىمدەر جاسالدى، الىس اۋىلدار ءۇشىن اسا ماڭىزدى تىكەلەي سپۋتنيكتىك سيگنالدى سمارتفوندارعا بەرۋ تەحنولوگياسى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلىپ جاتىر.
فورۋمنىڭ جەكە تاقىرىبى - ءتورتىنشى دەڭگەيدەگى بيۋدجەتتەردىڭ دەربەستىگىن ارتتىرۋ.
- تۇسىمدەردى كوبەيتۋ جانە ترانسفەرتتەرگە تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋ - ءار وكرۋگ اكىمىنىڭ ماڭىزدى مىندەتى. استراحان، جالتىر، بالكاشينو اۋىلدىق وكرۋگتەرى، جولىمبەت جانە بۋراباي كەنتتەرى، شۋچينسك، اتباسار جانە ماكينسك قالالارىن ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتە الاتىن دەپ ەسەپتەۋگە بولادى. ولار اۋداندىق بيۋدجەتكە 908 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجى اۋداردى، - دەدى مارات احمەتجانوۆ.
ەكونوميكالىق بلوك يندۋستريالىق ايماقتار مەن ينۆەستيسيالاۋ ماسەلەلەرىمەن تولىقتى. ارشالى اۋدانىنداعى يندۋستريالىق ايماقتا جۇزدەگەن ميلليارد تەڭگەنىڭ جوبالار پورتفەلى قالىپتاسۋدا، مىڭداعان جۇمىس ورنى اشىلۋى مۇمكىن. كوكشەتاۋ مەن ستەپنوگورسك وڭدەۋ، ماشينا جاساۋ جانە تاماق ونەركاسىبىنە ارنالعان الاڭدارىن دامىتىپ جاتىر.
فورۋم پانەلدىك سەسسيالارمەن جالعاستى، وندا اكىمدەر سيفرلاندىرۋ، بيۋدجەت جوسپارلاۋداعى جاڭا تاسىلدەر، ا و ك دامۋىنىڭ پەرسپەكتيۆالارى، ينۆەستيتسيالار تارتۋ جانە باسقا دا ماسەلەلەردى كەڭىنەن تالقىلادى.