تاجىكستاندا بالگەرلەردىڭ قىزمەتىنە جۇگىنگەندەرگە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - تاجىكستان ۇكىمەتى بالگەرلەر مەن كورىپكەلدەردىڭ قىزمەتىن پايدالانعانى ءۇشىن ايىپپۇل ەنگىزۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسىن پارلامەنتكە ۇسىندى.
قۇجاتتا اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تۋرالى كودەكستىڭ 482-بابىنا «سيقىرشىلاردىڭ، بالگەرلەردىڭ جانە كورىپكەلدەردىڭ قىزمەتىن پايدالانۋ» جونىندە جاڭا تارماق ەنگىزۋ قاراستىرىلعان.
ەگەر اتالعان تۇزەتۋ پارلامەنتتە قابىلدانسا، بالگەرلەرگە نەمەسە كورىپكەلدەرگە جۇگىنگەن ازاماتتارعا 750 سومونيگە دەيىن (شامامەن 44 مىڭ تەڭگە) ايىپپۇل سالىنادى.
سوڭعى جىلدارى تاجىكستان بيلىگى بالگەرلىك پەن كورىپكەلدىككە قارسى شارالاردى كۇشەيتتى. وتكەن جىلى ەلدە بال اشۋ جانە سيقىر جاساۋ ءۇشىن جازا ەنگىزىلگەن بولاتىن. كودەكستىڭ 482-بابىنا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەرگە سايكەس، بالگەرلىكپەن اينالىسقان جەكە تۇلعالار 80 نەن 100 ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىنگى مولشەردە ايىپپۇل تولەيدى نەمەسە 10-15 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىنادى.
تاجىكستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، بيىلعى العاشقى جارتىجىلدىقتا ەلدە بالگەرلىك پەن سيقىرشىلىقپەن اينالىسۋدىڭ 495 جاعدايى تىركەلگەن.