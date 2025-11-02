تاجىكستاندا الىپ مۇز ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - تاجىكستاننىڭ تاجىكاباد اۋدانىنداعى مۇزدىقتان الىپ مۇز كەسەگى ءبولىنىپ قالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
-2025-جىلدىڭ 25-قازانىندا تاجىكاباد اۋدانىنداعى دەحدال مۇزدىعىنىڭ ۇلكەن بولىگى ءبولىنىپ قالدى. مۇز ماسساسىنىڭ ايتارلىقتاي بولىگى (ۇزىندىعى 1500 مەترگە دەيىن جانە بيىكتىگى 50 مەترگە دەيىن) تومەن قاراي جىلجىدى. بۇل قۇبىلىسقا اتموسفەرالىق تەمپەراتۋرانىڭ كوتەرىلۋى مەن ۇزاق ۋاقىت جاۋىن-شاشىننىڭ بولماۋى اسەر ەتتى. بۇل مۇزدىقتىڭ قارقىندى ەرۋىنە جانە سۋ بالانسىنىڭ وزگەرۋىنە ىقپال ەتتى، - دەيدى تاجىكستان گيدرومەتەورولوگيا اگەنتتىگى.
تاجىكستان بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇزدىڭ ەرۋىنەن ادام شىعىنى بولعان جوق جانە ول ەشتەڭەگە زالالىن تيگىزگەن جوق. الايدا، ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، الداعى ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن-شاشىن بولعان جاعدايدا كەيبىر ەلدى مەكەندەردى سۋ باسۋ قاۋپى جوعارى.
تاجىكستاندا 14 مىڭنان استام مۇزدىق بار. ورتالىق ازياداعى ءىرى جانە كىشى مۇزدىقتار نەگىزگى سۋ كوزى سانالادى، ءبىراق سوڭعى 30 جىلداعى جاھاندىق جىلىنۋعا بايلانىستى 1000 نان استام مۇزدىق تولىعىمەن جوعالىپ كەتتى.
وسىعان دەيىن 2050-جىلعا قاراي تاجىكستان مۇزدىقتارىنىڭ %20 جويىلۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.