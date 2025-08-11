تاجىكستان قازاقستاندىقتارعا 100 ءبىلىم گرانتىن ءبولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم شەڭبەرىندە 2025- 2026 وقۋ جىلىنا تاجىكستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا وقۋ ءۇشىن 100 ءبىلىم گرانتى ءبولىندى.
گرانتتار مىنا باعدارلامالار بويىنشا ۇسىنىلادى:
باكالاۆريات - 70 ورىن؛
ماگيستراتۋرا - 20 ورىن؛
ۇزدىكسىز ينتەگراتسيالانعان مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى - 10 ورىن.
وقۋ ءتىلى - تاجىك نەمەسە ورىس ءتىلى.
- گرانت تەگىن وقۋدى، مەملەكەتتىڭ ۇلتتىق زاڭناماسىنا سايكەس اي سايىنعى ستيپەنديانى جانە مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋدى قامتيدى. قالعان شىعىندار، سونىڭ ىشىندە جولاقى جانە تۇرۋ اقىسى، گرانت يەگەرىنىڭ جەكە قاراجاتى ەسەبىنەن تولەنەدى، - دەلىنگەن حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعىنىڭ اقپاراتىندا.
قۇجاتتار 2025 -جىلعى 12-تامىزعا دەيىن قابىلدانادى. تولىق اقپارات bolashak.gov.kz سايتىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، بيىل قازاقستان مەن تاجىكستان ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىندا ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ جونىندە ءبىرقاتار كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن.
جاقىندا استانادا قازاقستان مەن تاجىكستان اراسىنداعى ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 19-وتىرىسى ءوتتى.