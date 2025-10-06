ق ز
    تاجىكستان 2037 -جىلعا قاراي تولىعىمەن «جاسىل» ەلگە اينالۋدى جوسپارلاپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - تاجىكستان 2037 -جىلعا قاراي تولىق «جاسىل» رەسپۋبليكا مارتەبەسىنە جەتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى تاجىكستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Өзбекстан, Әзербайжан және Қазақстан «жасыл» энергетика дәлізі туралы келісімге қол қойды
    فوتو: uza.uz

    بۇل تۋرالى رەسپۋبليكانىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋ رەسۋرستارى ءمينيسترى دالەر دجۋما Kazakhstan Energy Week-2025 شاراسى اياسىندا وتكەن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى حالىقارالىق اگەنتتىگىنىڭ (IRENA) دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىندا مالىمدەدى.

    ول رەسپۋبليكا ءوزىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسىنا سايكەس 2032 -جىلعا قاراي جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنە تولىعىمەن كوشۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ شامامەن 98 پايىزى سۋ ەلەكتر ستانسيالارىندا ءوندىرىلىپ جاتىر.

    - سونىڭ ارقاسىندا تاجىكستان كومىرقىشقىل گازىن شىعاراتىن ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرىپ وتىر. تاجىكستاننىڭ ۇزاق مەرزىمدى ماقساتى - 2037 -جىلعا قاراي تولىعىمەن «جاسىل» ەل مارتەبەسىنە جەتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى دجۋما.

    بۇعان دەيىن ورتالىق ازيا ەلدەرى 2015-2024 -جىلدارى «جاسىل» ەنەرگەتيكاعا كوشۋدە ءبىرشاما تابىسقا جەتكەنى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن، ءبىراق ەنەرگەتيكا سەكتورى نەگىزىنەن «قىزىل» كۇيدە قالىپ وتىر.

    قازاقستاندىقتار جاسىل ەنەرگەتيكا سالاسىندا قانداي پاتەنتتەر تىركەگەنىن مىنا ماتەريالدان وقي الاسىز.

