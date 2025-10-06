تاجىكستان 2037 -جىلعا قاراي تولىعىمەن «جاسىل» ەلگە اينالۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - تاجىكستان 2037 -جىلعا قاراي تولىق «جاسىل» رەسپۋبليكا مارتەبەسىنە جەتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى تاجىكستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل تۋرالى رەسپۋبليكانىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋ رەسۋرستارى ءمينيسترى دالەر دجۋما Kazakhstan Energy Week-2025 شاراسى اياسىندا وتكەن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى حالىقارالىق اگەنتتىگىنىڭ (IRENA) دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىندا مالىمدەدى.
ول رەسپۋبليكا ءوزىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسىنا سايكەس 2032 -جىلعا قاراي جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنە تولىعىمەن كوشۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ شامامەن 98 پايىزى سۋ ەلەكتر ستانسيالارىندا ءوندىرىلىپ جاتىر.
- سونىڭ ارقاسىندا تاجىكستان كومىرقىشقىل گازىن شىعاراتىن ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرىپ وتىر. تاجىكستاننىڭ ۇزاق مەرزىمدى ماقساتى - 2037 -جىلعا قاراي تولىعىمەن «جاسىل» ەل مارتەبەسىنە جەتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى دجۋما.
بۇعان دەيىن ورتالىق ازيا ەلدەرى 2015-2024 -جىلدارى «جاسىل» ەنەرگەتيكاعا كوشۋدە ءبىرشاما تابىسقا جەتكەنى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن، ءبىراق ەنەرگەتيكا سەكتورى نەگىزىنەن «قىزىل» كۇيدە قالىپ وتىر.
