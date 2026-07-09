تاجىكستاندا 5,3 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - سەيسمولوگتار بۇگىن 5,3 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسىن تىركەدى. بۇل تۋرالى قازاقستان ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعى حابارلادى.
ق ر ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعى گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قازاقستان دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ جەدەل دەرەكتەرىنە سايكەس، جەر سىلكىنىسى 2026-جىلدىڭ 9-شىلدەسىندە استانا ۋاقىتى بويىنشا تاڭعى ساعات 6:15 تە تاجىكستان اۋماعىندا تىركەلگەن.
ەپيتسەنتردىڭ كوورديناتتارى: سولتۇستىك ەندىك 38,57 گرادۋس، شىعىس بويلىق 73,90 گرادۋس. ماگنيتۋداسى mb = 5,3. ەنەرگەتيكالىق كلاسى K = 11,9. تەرەڭدىگى h = 205 ك م.
ايتا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 3811 ادامعا جەتتى، 16740 ادام جاراقات الدى، ال مىڭداعان تۇرعىن ءالى دە باسپاناسىز قالىپ وتىر.