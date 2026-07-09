KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تاجىكستاندا 5,3 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM - سەيسمولوگتار بۇگىن 5,3 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسىن تىركەدى. بۇل تۋرالى قازاقستان ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعى حابارلادى.

    Түркияның Адана провинциясында 4,9 магнитудалы жер сілкінісі болды
    Фото: Анадолы

    ق ر ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعى گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قازاقستان دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ جەدەل دەرەكتەرىنە سايكەس، جەر سىلكىنىسى 2026-جىلدىڭ 9-شىلدەسىندە استانا ۋاقىتى بويىنشا تاڭعى ساعات 6:15 تە تاجىكستان اۋماعىندا تىركەلگەن.

    ەپيتسەنتردىڭ كوورديناتتارى: سولتۇستىك ەندىك 38,57 گرادۋس، شىعىس بويلىق 73,90 گرادۋس. ماگنيتۋداسى mb = 5,3. ەنەرگەتيكالىق كلاسى K = 11,9. تەرەڭدىگى h = 205 ك م.

    ايتا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 3811 ادامعا جەتتى، 16740 ادام جاراقات الدى، ال مىڭداعان تۇرعىن ءالى دە باسپاناسىز قالىپ وتىر.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور