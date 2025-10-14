تاشكەنتتە ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇلكەن اۋەجاي سالىنباق
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ Sojitz كورپوراتسياسى وزبەكستان استاناسى تاشكەنتتە جاڭا حالىقارالىق اۋەجاي سالۋعا 1 ميلليارد دوللار كولەمىندە ينۆەستيتسيا سالماق. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جوبا ەلدى ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى اۆياتسيالىق حابقا اينالدىرىپ، قازاقستانمەن كولىك جانە لوگيستيكا سالاسىندا باسەكەلەستىكتى كۇشەيتەدى.
بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلايدى.
ايماقتىڭ بولاشاعىنا باعىتتالعان جوبا
Sojitz كورپوراتسياسى مەن ساۋد ارابياسىنىڭ Vision Invest كومپانياسى بۇل جوبانى مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىك فورماتىندا جۇزەگە اسىرادى. قۇرىلىستى بيىل باستاۋ جوسپارلانىپ وتىر، ال جاڭا اۋەجاي 2028-جىلى اشىلادى.
جوسپار بويىنشا اۋەجاي جىلىنا 20 ميلليون جولاۋشىعا دەيىن قابىلداي الادى جانە ساعاتىنا 40 تان استام ۇشۋ مەن قونۋ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل كورسەتكىشتەر جاڭا نىساندى ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى اۋەجاي دەڭگەيىنە شىعارادى.
تاجىريبەلى جاپون كومپانياسى بۇعان دەيىن كۋماموتو، وكيناۆا جانە پالاۋ اۋەجايلارىن دامىتۋعا قاتىسقان بولاتىن. ەندى Sojitz پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتەگى دامىپ كەلە جاتقان نارىقتارعا دەن قويىپ وتىر.
سوڭعى جىلدارى تاشكەنت ەۋروپا، قىتاي جانە تاياۋ شىعىس اراسىنداعى ماڭىزدى كولىك تورابىنا اينالعان. جاڭا اۋەجاي بۇل ءرولدى نىعايتىپ، وزبەكستاندى ايماقتىق ترانزيتتىك ورتالىققا اينالدىرۋى ءتيىس.
جاپونيانىڭ وزبەكستانداعى ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياسى
Sojitz تەك اۆياتسيامەن شەكتەلمەيدى. كومپانيا سامارقاندا تۇرىك Ronesans International كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، 800 ورىندىق اۋرۋحانا، قۋاتتىلىعى 1 گۆت بولاتىن جەل ەلەكتر ستانسياسى جانە 1,6 گ ۆ ت- تىق جىلۋ ەلەكتر ستانسياسىن سالىپ جاتىر.
ايماق ءۇشىن جاڭا باسەكەلەستىك
جاپونيا سوڭعى جىلدارى قىتاي مەن رەسەيدىڭ ىقپالى باسىم بولعان ايماققا قايتا ورالىپ جاتىر. توكيونىڭ باستى باعىتى - ينفراقۇرىلىم، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلىق ەكونوميكا، ال شيكىزات جوبالارىنا قىزىعۋشىلىعى از.
Toyota Tsusho (Eurus Energy Holdings ارقىلى) 500 مۆت جەل ەلەكتر پاركىن،
NEC - دەرەكتەر ورتالىقتارىن،
Marubeni - اعىن سۋلاردى تازارتۋ زاۋىتىن سالۋدا.
بۇل باستامالار جاڭا ەكونوميكالىق تەپە-تەڭدىكتى قالىپتاستىرىپ، ورتالىق ازيانى ەندى «ەۋرازيانىڭ شەت ايماعى» ەمەس، تەحنولوگيا مەن ترانزيتتىڭ وزەگىنە اينالدىرۋدا.
وزبەكستان ءۇشىن ءمانى
ەگەر جوبا جوسپارعا ساي جۇزەگە اسسا، تاشكەنتتىڭ جاڭا اۋەجايى زاماناۋي ينفراقۇرىلىم مەن جاڭعىرۋدىڭ سيمۆولىنا اينالادى.
جاپون كاپيتالىنىڭ كەلۋى ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن ارتتىرىپ، وزبەكستاندى «سىناق الاڭىنان» تولىققاندى ايماقتىق نارىققا اينالدىرادى.
قازاقستانعا اسەرى
تاشكەنتتەگى جاڭا حابتىڭ قۇرىلۋى قازاقستان ءۇشىن دە ماڭىزدى فاكتور بولماق. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل اۋەجاي الماتى جانە استانا اۋەجايلارىنا باسەكە تۋعىزۋى مۇمكىن - ءبىرقاتار ترانزيتتىك جانە لوگيستيكالىق باعىتتاردى وزبەكستانعا تارتىپ الۋى ىقتيمال.
الايدا بۇل جاعداي قازاقستانعا دا مۇمكىندىك تۋدىرادى. ەل جۇك جانە چارتەرلىك باعىتتاردا سەرىكتەس رەتىندە ينتەگراتسيالانىپ، ايماقارالىق مارشرۋتتار مەن لوگيستيكالىق تىزبەكتەردى دامىتۋ ارقىلى جاڭا دەڭگەيگە شىعۋى مۇمكىن.
وسىلايشا، جاپونيانىڭ باستاماسى ورتالىق ازيانىڭ كولىك جانە ەكونوميكالىق بىرىگۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىن اشقالى وتىر.