ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:53, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تاشكەنت قازاقستان پرەزيدەنتىن قارسى الۋعا دايىندالىپ جاتىر - فوتورەپورتاج

    تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    وزبەك تاراپى جوعارى دەڭگەيدەگى ساپارعا ايىرىقشا ءمان بەرە وتىرىپ، قىزۋ دايىندىققا كىرىسكەن. اتاپ ايتقاندا، تاشكەنتتەگى مامىراجاي تىرشىلىك بۇل كۇندەرى قاربالاسقا ۇلاستى.

    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    اسىرەسە، قالانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتى ماماندارىنىڭ جۇمىسى ەرەكشە كوزگە تۇسەدى. ولار بىرنەشە كۇننەن بەرى كوشەت پەن گۇل ەگىپ، قالانى تازالاپ، اباتتاندىرۋمەن اينالىسىپ جاتىر.

    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    سونداي-اق، ي. كاريموۆ اتىنداعى تاشكەنت حالىقارالىق اۋەجايىنان باستاپ، شاھاردىڭ ورتالىعىنا دەيىنگى ءا. ناۋاي، ا. قادىري، قاراساراي كوشەلەرى مەن كىشى اينالما جولدىڭ بويىنا قازاقستان تۋلارى ءىلىندى. اتالعان اۋماقتارداعى قاۋىپسىزدىك شارالارى دا كۇشەيتىلگەن. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورتەجى ءجۇرىپ وتەتىن تاشكەنتتىڭ باستى كوشەلەرىندە ۇلتىق گۆارديا ساربازدارى مەن جول قوزعالىسى ينسپەكتورلارى ساپ تۇزەپ تۇر.

    Как Ташкент готовится к визиту Президента Касым-Жомарта Токаева
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    جوسپارعا ساي، مەملەكەت باسشىسى مىنگەن ءنومىرى ءبىرىنشى بورت تاشكەنت اۋەجايىنا بۇگىن تۇستەن كەيىن كەلىپ قونادى. 15-قاراشادا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ اۋەلى شاعىن، كەيىن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزەدى.

    Как Ташкент готовится к визиту Президента Касым-Жомарта Токаева
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Как Ташкент готовится к визиту Президента Касым-Жомарта Токаева
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    پرەزيدەنتتەر ساۋدا، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، كولىك جانە لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، سۋ رەسۋرستارى، مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى جوبالاردى تالقىلاپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارىن ايقىندايدى.

    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Как Ташкент готовится к визиту Президента Касым-Жомарта Токаева
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform
    Ташкент Қазақстан Президентін қарсы алуға дайындалып жатыр — фоторепортаж
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    ال 16-قاراشادا تاشكەنتتەگى كونگرەسس-ورتالىقتا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ جەتىنشى كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى وتەدى. وعان ءوڭىر ەلدەرىنىڭ پرەزيدەنتتەرى قاتىسادى.

    ايتا كەتەلىك 14-15-قاراشا كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ءاليحان اسقار

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
