تاعى ءتورت قازاقستاندىق كاسىپورىن ب ا ءا يمپورتتاۋشىلارى تىزىمىنە كىردى
استانا. KAZINFORM - ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى شەتەلدىك نارىقتاردا باسەكەگە قابىلەتتى قازاقستاندىق ءونىمدى ىلگەرىلەتۋ، سونىڭ ىشىندە مال ونىمدەرىن ب ا ءا- گە ەكسپورتتاۋعا قۇقىلى وتاندىق كاسىپورىندار تىزبەسىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستاردى جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جۇيەلى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە بيىل تاعى 4 كاسىپورىن رەسمي تۇردە ب ا ءا يمپورتتاۋشىلارىنىڭ رەەسترىنە ەنگىزىلدى.
بۇل - ۇلتتىق ءونىم ەكسپورتىنىڭ اۋقىمىن كەڭەيتۋدەگى اسا ماڭىزدى قادام. اتالعان شەشىم وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك پەن ساپا ستاندارتتارىنىڭ جوعارى تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىنىن راستايدى.
وسى رەتتە قورشاعان ورتا جانە كليمات وزگەرىسى مينيسترلىگى جانىنداعى ب ا ءا تاعام قاۋىپسىزدىگى اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى ابدۋللا دجانااننىڭ رەسمي ساپارى اياسىندا كوميتەت وكىلدەرىمەن جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى. تاراپتار ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن، ەكسپورتتىق جەتكىزىلىمدەردى ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرىن جانە ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى تەرەڭدەتۋ بولاشاعىن تالقىلادى.
ساپار بارىسىندا موسساە دەلەگاتسياسى 2020 -جىلدان بەرى تىزىلىمدە بار جانە ب ا ءا- گە سيىر ەتى ونىمدەرىنىڭ نەگىزگى جەتكىزۋشىلەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن KAZBEEF كاسىپورنىنا دا باردى. دەلەگاتسيا كاسىپورىندا ەنگىزىلگەن قاۋىپسىزدىك، ساپا جانە ءونىمنىڭ قاداعالانۋى ستاندارتتارىنا جوعارى باعا بەرىپ، ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ الەۋەتى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جالپى، بۇگىنگى تاڭدا مال ونىمدەرىن ءوندىرۋ جانە ەكسپورتتاۋمەن اينالىساتىن 14 قازاقستاندىق كومپانيا ب ا ءا يمپورتتاۋشىلارىنىڭ رەەسترىنە ەنگىزىلگەن.
بۇل ءتىزىمنىڭ كەڭەيۋى قازاقستاننىڭ تاياۋ شىعىس نارىعىنداعى پوزيتسيالارىن كۇشەيتىپ، ۇلتتىق اگرارلىق ەكسپورتتى وسىرۋگە قوسىمشا مۇمكىندىك دەۋگە بولادى.
بۇعان دەيىن مينيستر سيىر ەتىنە كورشى ەلدەردەن سۇرانىس جوعارى ەكەنىن ايتقان ەدى.