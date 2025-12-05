تاعى ءبىر قازاقستاندىق بوكسشى دوپينگ داۋىنا ىلىكتى
استانا. قازاقپارات - 2023-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فيناليسى دۋلات بەكباۋوۆ انتيدوپينگ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن ەكى جىلعا جارىستاردان شەتتەتىلدى.
بۇل اقپاراتتى حالىقارالىق تەستىلەۋ اگەنتتىگى (ITA) راستادى. اگەنتتىك حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ قۇرىلىمىنا كىرەدى.
سپورتشى ءبىر جىل ىشىندە ءۇش رەت دوپينگ-قىزمەتكەرلەرىنە ءوزىنىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرى تۋرالى مالىمەت بەرمەگەن. مۇنداي ارەكەت تەستتەن باس تارتۋ نەمەسە سىنامادان جالتارۋ رەتىندە سانالاتىندىقتان، جازاسىز قالمايدى.
بەكباۋوۆتىڭ ديسكۆاليفيكاتسياسى 2025-جىلدىڭ 18-قاراشاسىنان باستالىپ، 2027-جىلدىڭ 17-قاراشاسىنا دەيىن سوزىلادى. ونىڭ بيىلعى بارلىق ناتيجەلەرى تولىقتاي كۇشىن جويدى. الايدا بەكباۋوۆ ەكى جىل ارالىعىندا ءىرى جارىستارعا قاتىسپاعان ەدى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇل تىيىم تەك اۋەسقوي بوكسقا قاتىستى. ال دۋلات شىلدە ايىندا كاسىپقوي رينگتە العاشقى جەكپە-جەگىن وتكىزگەن بولاتىن.
بۇعان دەيىن، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ءدال وسى دوپينگ داۋىنا قاتىستى VADA ۇيىمىنا رەسمي سۇراۋ جولداعان ەدى.