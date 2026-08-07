تاعى ءبىر بلوگەرگە ىزدەۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەۋ دەپارتامەنتى تاعى ءبىر بلوگەرگە ىزدەۋ جاريالادى.
بۇل جولى 26 جاستاعى ماحمۋد حيكماتوۆ ونلاين كازينو ءىسى بويىنشا ىزدەۋدە جۇرگەندەر تىزىمىنە ەنگىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى مەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قازاقستاننىڭ ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن قۇمار ويىندارىن جارنامالاعان كۇدىكتى قايسار قامزانى ەكستراديتسيالادى.
تەرگەپ-تەكسەرۋ ورگانىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا 2025-جىلعى قاڭتاردا ول الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردەگى اۋقىمدى اۋديتوريانى پايدالانا وتىرىپ، سىياقى ءۇشىن زاڭسىز ينتەرنەت-كازينو جارناماسىن ورنالاستىرعان جانە قازاقستان ازاماتتارىن قۇمار ويىندارىنا قاتىسۋعا تارتقان.
ينتەرنەت-كازينونى ناسيحاتتاعانى ءۇشىن ونىڭ كريپتوۆاليۋتالىق ءاميانىنا 200 مىڭ ا ق ش دوللارى تۇسكەن.