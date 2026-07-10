تاعى بەس جول ۋچاسكەسىندە ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - 10-شىلدەدەن باستاپ اۆتوجولداردىڭ تاعى بەس ۋچاسكەسىندە ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى جۇمىسىن باستايدى، دەپ حابارلايدى ق ر ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانوۆانىڭ سوزىنشە، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جول ءجۇرىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر. جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋدىڭ ءتيىمدى شارالارىنىڭ ءبىرى - اۆتوكولىك جولدارىندا كولىك قۇرالدارىنىڭ ورتاشا جىلدامدىعىن باقىلاۋ. بۇل ءتاسىل قاۋىپتى مانيەۆرلەردىڭ، جىلدامدىقتى كۇرت ارتتىرۋدىڭ الدىن الىپ، جۇرگىزۋشىلەردىڭ بۇكىل جول بويىندا بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋىنا ىقپال ەتەدى.
- 2025-جىلعى 17-ناۋرىزدان باستاپ ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى اۆتوجولداردىڭ جالپى ۇزىندىعى شامامەن ەكى مىڭ شاقىرىمدى قۇرايتىن سەگىز ۋچاسكەسىندە جۇزەگە اسىرىلۋدا. 2026-جىلعى 10-شىلدەدەن باستاپ بۇل جۇيە جالپى ۇزىندىعى 525 شاقىرىم بولاتىن تاعى بەس ۋچاسكەدە ىسكە قوسىلادى: اقتوبە - قاندىاعاش، الماتى - قورعاس، كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل، استانا - تەمىرتاۋ جانە استانا - شۋچينسك اۆتوجولدارىنىڭ قوسىمشا ۋچاسكەلەرى،- دەدى ول.
سونىمەن قاتار، قازىر جالپى ۇزىندىعى شامامەن 2,5 مىڭ شاقىرىم بولاتىن تاعى 14 اقىلى جول ۋچاسكەسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن وسى جۇيەگە قوسۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر.
اقتوتى بورانوۆا اتاپ وتكەندەي، ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدەگى باستى ماقسات -جۇرگىزۋشىلەردى جازالاۋ ەمەس، ادام ءومىرىن ساقتاۋ. ستاتيستيكاعا سايكەس، جىلدامدىقتى شامادان تىس ارتتىرۋ اۋىر زارداپتارعا اكەلەتىن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
- بارلىق جول جۇرىسىنە قاتىسۋشىلاردى بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋعا، جولدا مۇقيات ءارى جاۋاپتى بولۋعا شاقىرامىز. جولدا ۇنەمدەلگەن بىرنەشە مينۋت ادام ومىرىنەن قىمبات ەمەس. جول قاۋىپسىزدىگى ءارقايسىمىزعا بايلانىستى. وزدەرىڭىزدى جانە جاقىندارىڭىزدى ساقتاڭىزدار! - دەپ ەسكەرتتى ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە 10-شىلدەدەن باستاپ ءبىرقاتار اۆتوجول اقىلى بولاتىنىن جازعان ەدىك.