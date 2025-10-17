تاڭعى اس ىشپەۋدىڭ اعزاعا اسەرى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - «اس - ادامنىڭ ارقاۋى» دەيدى حالقىمىز. تاڭعى اس ادامعا كۇنى بويى كۇش- قۋات بەرەدى. سوندىقتان ول قۇنارلى، پايدالى ءارى اعزاعا زيانسىز بولۋى كەرەك. ال كەيبىر ادامدار ۋاقىت تاپشىلىعىنان، تابەتتىڭ بولماۋىنان نەمەسە ارتىق سالماقتان ارىلۋ ماقساتىندا تاڭعى اس ىشپەي جۇرە بەرەدى. تاڭعى استى ءجيى ىشپەۋ اعزاعا قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن؟
قانداعى قانت دەڭگەيى وزگەرەدى
ۇيقىدان تۇرعاندا قانداعى قانت دەڭگەيى تومەن بولادى. تولىققاندى تاڭعى اس ونى تۇراقتاندىرادى. ال تاڭعى اس ىشپەۋ، كەرىسىنشە، قانت دەڭگەيىنىڭ بىردەن وزگەرۋىنە اكەلەدى. ناتيجەسىندە، ديابەتتىڭ دامۋ قاۋپى ارتادى.
ينتەللەكتۋالدى قابىلەتتەر ناشارلايدى
تاڭعى استان ادامنىڭ ميى مەن اعزاسى قورەكتىك زاتتاردى، ەنەرگيانى الادى. ال ەگەر ءسىز تاڭعى ۋاقىتتا ءنار تاتپاساڭىز ەستە ساقتاۋ، ويلاۋ قابىلەتىڭىز ناشارلاپ، شەشىم قابىلداۋدا قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن.
مەتابوليزم باياۋلايدى
تاماقتى قانشالىقتى سيرەك جەسەڭىز، سونشالىقتى مەتابوليزم باياۋ جۇمىس ىستەيدى. سول ءۇشىن تاڭعى اس ىشپەۋ ارقىلى ارىقتامايسىز، كەرىسىنشە سالماق قوسىپ الۋىڭىز ابدەن مۇمكىن.
يممۋنيتەت السىرەيدى
تاڭعى اسسىز ءجۇرۋ اعزانى السىرەتىپ جىبەرۋى مۇمكىن.
كەشكە تاماق كوپ جەپ قويۋىڭىز مۇمكىن
تاڭعى اس ىشپەيتىن ادامدار كەشكى استا كوپ تاماقتانادى. كەشكە كوپ تاماق جەۋ استىڭ دۇرىس قورىتىلماۋىنا، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا جانە ارتىق سالماق قوسىپ الۋعا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.