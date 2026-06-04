تاعامنان ۋلانباۋ ءۇشىن نەنى ەسكەرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - كۇننىڭ ىسۋىنا بايلانىستى تاعامنان ۋلانۋ قاۋپى دە ارتادى. بۇل جونىندە استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى ۇيىمداستىرعان بريفينگتە استانا قالاسىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ايگۇل شاعالتايەۆا مالىمدەدى.
- تاعامنان ۋلانۋ - لاستانعان تاعام ارقىلى اعزاعا تۇسكەن زياندى ميكروورگانيزمدەردىڭ اسەرىنەن بولاتىن اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ جەدەل بۇزىلىسى. ونىڭ نەگىزگى قوزدىرعىشتارى - التىن ءتۇستى ستافيلوكوكك، ىشەك تاياقشاسى جانە سالمونەللا باكتەريالارى، - دەدى ول.
ماماننىڭ سوزىنشە، اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارىلاعاندىقتان، تاعامداردىڭ بۇزىلۋى مەرزىمى دە قىسقارادى.
- ۋلانۋدىڭ باستى سەبەپتەرى - مەرزىمى وتكەن ونىمدەردى پايدالانۋ، تاعامدى دۇرىس ساقتاماۋ جانە دايىنداماۋ، جەكە باس گيگيەناسى تالاپتارىنىڭ ساقتالماۋى. اسىرەسە تەز بۇزىلاتىن ونىمدەر مەن دايىن تاعامدار ەرەكشە قاۋىپ تۋدىرادى. تەمپەراتۋرالىق رەجيمنىڭ بۇزىلۋى باكتەريالاردىڭ جىلدام كوبەيۋىنە اكەلەدى. سوندىقتان تۇتىنۋشىلار ءونىمنىڭ ساپاسىنا، ساقتاۋ جانە دايىندالۋ جاعدايىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋى قاجەت، - دەدى ول.