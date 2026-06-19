ۆەتنامعا كىرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى: تۋريستەر ءۇشىن نە وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنامداعى حانوي جانە دانانگ اۋەجايلارىندا شەتەلدىك ازاماتتار ءۇشىن مىندەتتى تۇردە الدىن الا ەلەكتروندى دەكلاراتسيالاۋ (PAI) جۇيەسى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Visanews.
جۇيە العاش رەت 2026-جىلدىڭ 15-ساۋىرىندە حوشيمين قالاسىنداعى تانشوننيات حالىقارالىق اۋەجايىنا كەلەتىن جولاۋشىلار ءۇشىن ىسكە قوسىلدى.
ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا قىزمەت فۋكۋوك ارالىنا كەلەتىن رەيستەردى قامتۋ ءۇشىن كەڭەيتىلدى. PAI ەندى تاعى ەكى كىرۋ نۇكتەسىن - حانوي جانە دانانگ اۋەجايلارىن قامتيدى.
الدىن الا دەكلاراتسيانى پايدالانا وتىرىپ، ساياحاتشىلار جوسپارلانعان كەلۋ ۋاقىتىنان 72 ساعات بۇرىن جەكە اقپاراتىن، ساياحات مالىمەتتەرىن جانە ونلاين رەجيمىندە بولۋ مالىمەتتەرىن بەرۋى كەرەك.
فورما تولتىرىلعاننان كەيىن prearrival.immigration.gov.vn پورتالىندا QR كودى جاسالادى، ونى ساياحاتشىلار سمارتفوندارىندا ساقتاي الادى نەمەسە سۇرانىس بويىنشا باسىپ شىعارىپ، كورسەتە الادى.
ۆەتنام بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جاڭاشىلدىقتىڭ ماقساتى - كەلۋ كەزىندە كىرۋ راسىمدەرىن اياقتاۋعا كەتەتىن ۋاقىتتى قىسقارتۋ.
ايتا كەتۋ كەرەك، الدىن الا كەلۋ ءوتىنىمى ۆەتنامعا كىرۋدىڭ ستاندارتتى تالاپتارىن الماستىرمايدى.
ۆەتنام بيلىگى ەلەكتروندى كەلۋ كارتاسى تەك الدىن الا كەلۋ تۋرالى اقپارات الۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىنىن جانە ۆيزا وتىنىمدەرىن بەرۋ نەمەسە وڭدەۋ قىزمەتى رەتىندە قىزمەت ەتپەيتىنىن دە اتاپ وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ۆەتنام 2025-جىلى شەتەلدىك تۋريستەر سانى بويىنشا رەكورد جاڭارتتى.
بۇعان دەيىن ۆەتنامنان چەحياعا جاڭا اۋە باعىتى اشىلعان بولاتىن.