تابىسى تومەن قازاقستاندىقتارعا يپوتەكاعا شەكتەۋ قويىلا ما
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتورايىمى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا قازاقستاندىقتاردىڭ تابىسى تومەن بولسا، يپوتەكاعا شەكتەۋ قويىلۋ ماسەلەسىنە قاتىستى جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جالاقى دەڭگەيىنە تىكەلەي شەكتەۋ ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعان جوق. شەشىمدەر تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسى ارقىلى قابىلدانادى.
- بەلگىلى ءبىر ساندىق شەكتەۋ ەنگىزۋ تۋرالى ءسوز بولىپ وتىرعان جوق، ياعني ول قاۋلىدا ناقتى بەلگىلەنبەيدى. بۇل تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بانكتەر قارىز الۋشىنىڭ تاۋەكەل پروفيلىن، تابىس دەڭگەيىن باعالاپ، سوعان قاراي شەشىم قابىلدايدى، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.
ول سونداي-اق 2020-جىلدان كەيىن پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ وسۋىنە بايلانىستى يپوتەكا بويىنشا مەرزىمى وتكەن بەرەشەكتىڭ ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان بانكتەرگە تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسى اياسىندا جوعارى تاۋەكەلگە يە قارىز الۋشىلارعا نەسيە بەرمەۋ مىندەتى جۇكتەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا يپوتەكا مولشەرلەمەسى باستاپقى جارناعا بايلانىستى وزگەرەتىنىن جازعانبىز.