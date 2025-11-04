تابىستىڭ قۇپياسى: ميللياردەرلەر قالاي بايىعان؟
استانا. قازاقپارات - بيزنەس-كوۋچ ءارى بۇرىنعى ۋولل- ستريت ينۆەستورى كوديە سانچەس پىكىرىنشە، ەڭ تابىستى ادامداردىڭ بارلىعىندا ورتاق ءبىر قاسيەت بار: ولار ءوز ىسىنە ابدەن بەرىلگەن ادامدار، دەپ حابارلايدى Fortune.
سانچەس «Big Deal» پودكاستىندا ونداعان ميللياردەرمەن سۇحباتتاسقان. ونىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ءبارى ءارتۇرلى بولعانىمەن، «ىستەگەن ىسىنە شەكتەن تىس بەرىلگەن».
«مىنە، بار قۇپيا وسى - ولار ىسىنە شىن بەرىلگەن. بار ويى مەن ۋاقىتى سول ىسپەن وتەدى، ءتىپتى بۇل كەيدە ىڭعايسىز كۇيگە جەتكىزەدى»، - دەيدى ول.
كوديە سانچەس جۋرناليستيكادان باستاپ، قارجى الەمىندە Vanguard ،Goldman Sachs ،State Street سەكىلدى الپاۋىتتاردا ەڭبەك ەتكەن. قازىر ول Contrarian Thinking اتتى مەديا جانە قارجى ءبىلىمىن تاراتاتىن پلاتفورمانىڭ باسشىسى ءارى نەگىزىن قالاۋشى. كومپانيا ادامداردى شاعىن بيزنەس پەن داستۇردەن تىس ينۆەستيتسيالىق جولدار ارقىلى قارجىلىق ەركىندىككە جەتۋگە ۇيرەتەدى.
مۇنداي كوزقاراس تاريحتاعى تابىستى كاسىپكەرلەردىڭ تاجىريبەسىمەن دە دالەلدەنگەن.
- مارك كۋبان العاشقى بيزنەسىن باستاعاندا جەتى جىل دەمالىسسىز جۇمىس ىستەگەن. ناتيجەسىندە كومپانياسىن $7 ميلليونعا ساتىپ، قازىر $9 ميللياردتان استام بايلىعى بار.
- دجەفف بەزوس Amazon-نىڭ العاشقى جىلدارىندا اپتاسىنا جەتى كۇن، كۇنىنە 12 ساعات ەڭبەك ەتكەن، تۇنگى 3 كە دەيىن تاپسىرىستاردى ءوزى وڭدەگەن. قازىر ول الەمدەگى ءتورتىنشى باي ادام ($253 ميلليارد).
- ستيۆ دجوبس ءوز كومانداسىمەن ءار دەڭگەيدە بىرگە جۇمىس ىستەگەن «فانات» باسشى رەتىندە ەستە قالدى - ءار ونىمگە دەيىن ارالاسىپ، مىنسىزدىككە ۇمتىلعان.
سانچەس تابىستىڭ قۇپياسى ءومىر بويى ءولىپ-تالىپ جۇمىس ىستەۋ ەمەس، 3-5 جىل ءبارىن ىسىرىپ قويىپ جۇمىس ىستەۋ ەكەنىن ايتادى.
«مۇنداي ادالدىقتىڭ ون جىلعا سوزىلسا، ميللياردەر پايدا بولادى»، - دەيدى ول.