KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تابيعاتتىڭ توسىنسىيى: جاڭا زەلاندياعا قالىڭ قار جاۋىپ، كۇن كۇرت سۋىتىپ، اياز كۇشەيدى

    استانا. KAZINFORM - جاڭا زەلانديانىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە كۇن كۇرت سۋىتىپ، اياز كۇشەيدى. ەلدىڭ وڭتۇستىك ارالىنىڭ تاۋلى جەرلەرى مەن جوتالارىن قار باستى، دەپ حابارلايدى The Guardian.

    Жаңа Зеландияға қалың қар жауды
    فوتو: The Guardian

    دانيدين قالاسىن قالىڭ قار جاپسا، كرايستچەرچ قالاسىنداعى پورت- حيللس جوتاسى اق كورپەگە وراندى. سۋىق اۋا رايى قار ارالاس جاڭبىر، بۇرشاق جانە قاتتى مۇزداي جەلمەن قاتار ءجۇرىپ جاتىر.

    ۆەللينگتون مەن ەلدىڭ تاعى بىرنەشە وڭىرىندە دە اۋا رايى كۇرت سۋىتىپ، قولايسىز جاعداي قالىپتاستى.

    جاڭا زەلانديانىڭ مەتەورولوگيالىق قىزمەتى تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى ودان ءارى تومەندەيتىنىن ەسكەرتتى. سونىڭ سالدارىنان قاتتى ۇسىك بولىپ، جولداردا كوكتايعاقتىڭ پايدا بولۋ قاۋپى جوعارى.

    Табиғаттың тосынсыйы: Жаңа Зеландияға қалың қар жауды
    فوتو: جاڭا زەلانديا مەتەورولوگيالىق قىزمەتى / X جەلىسى
    Жаңа Зеландия, қар
    فوتو: New Zealand Police

    بۇعان دەيىن «ەل-نينو» قۇبىلىسى 2026 -جىلدىڭ تامىز- قازان ايلارىندا كۇشەيىپ، الەمنىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ قالىپتى دەڭگەيدەن جوعارىلاۋىنا جانە جاۋىن-شاشىن ءتارتىبىنىڭ ايتارلىقتاي وزگەرۋىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعانبىز.

    اۋارايى الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور