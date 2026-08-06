تابيعاتتىڭ توسىنسىيى: جاڭا زەلاندياعا قالىڭ قار جاۋىپ، كۇن كۇرت سۋىتىپ، اياز كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا زەلانديانىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە كۇن كۇرت سۋىتىپ، اياز كۇشەيدى. ەلدىڭ وڭتۇستىك ارالىنىڭ تاۋلى جەرلەرى مەن جوتالارىن قار باستى، دەپ حابارلايدى The Guardian.
دانيدين قالاسىن قالىڭ قار جاپسا، كرايستچەرچ قالاسىنداعى پورت- حيللس جوتاسى اق كورپەگە وراندى. سۋىق اۋا رايى قار ارالاس جاڭبىر، بۇرشاق جانە قاتتى مۇزداي جەلمەن قاتار ءجۇرىپ جاتىر.
ۆەللينگتون مەن ەلدىڭ تاعى بىرنەشە وڭىرىندە دە اۋا رايى كۇرت سۋىتىپ، قولايسىز جاعداي قالىپتاستى.
جاڭا زەلانديانىڭ مەتەورولوگيالىق قىزمەتى تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى ودان ءارى تومەندەيتىنىن ەسكەرتتى. سونىڭ سالدارىنان قاتتى ۇسىك بولىپ، جولداردا كوكتايعاقتىڭ پايدا بولۋ قاۋپى جوعارى.
بۇعان دەيىن «ەل-نينو» قۇبىلىسى 2026 -جىلدىڭ تامىز- قازان ايلارىندا كۇشەيىپ، الەمنىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ قالىپتى دەڭگەيدەن جوعارىلاۋىنا جانە جاۋىن-شاشىن ءتارتىبىنىڭ ايتارلىقتاي وزگەرۋىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعانبىز.