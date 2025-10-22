تابيعات نە بوپ بارادى؟

13:07, 22 - قازان 2025 | GMT +5
استانا. قازاقپارات - 15-17-جاس ارالىعىنداعى «جاس فوتوگراف» اتالىمىندا يتاليالىق اندرەيا دومينيتسي ۇزدىك دەپ تانىلدى. ول تۇسىرگەن كادردا ۇزىن ءمۇيىز قوڭىز ءوز اۋماعىنا كىرگەن بوگدە نىساندى ساقتىقپەن باقىلاپ تۇر.
فوتوگراف بۇل ءساتتى يتاليانىڭ ورتالىعىنداعى لەپيني تاۋلارىندا سەرۋەندەپ جۇرگەندە بايقاعان. دومينيتسيدىڭ ەڭبەگى تابيعي مەكەننىڭ جويىلۋى قانداي نازىك جۇيەنى بۇلدىرەتىنىن اسەرلى جەتكىزەدى. ويتكەنى ۇزىن ءمۇيىز قوڭىزدار قۋراعان اعاشتاردى تەسىپ، ساڭىراۋقۇلاقتاردىڭ ىشكە ەنۋىنە جاعداي جاساپ، تابيعي ىدىراۋ ۇدەرىسىن باستايدى. ەگەر ولاردىڭ مەكەنى جوعالسا، بۇكىل ەكوجۇيەنىڭ تىنىسى تارىلادى.
بەكزات قۇلشار
egemen.kz