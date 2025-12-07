تابيعات، بال جانە ەتنوتۋريزم: كوروبيحا تۋريستەر اراسىندا تانىمال باعىتقا اينالىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ كورىكتى تۋريستىك اۋىلدارىنىڭ ءبىرى كوروبيحا ساياحاتشىلار اراسىندا تارتىمدى باعىتقا اينالىپ وتىر.
2024 -جىلى 2500 جۋىق تۋريست شىعىس قازاقستانداعى وسى ەلدى مەكەندى تاڭدادى. جەرگىلىكتى قوناق ۇيلەر جاڭا زەلانديا، ا ق ش، فرانسيا، ب ا ءا، وڭتۇستىك كورەيادان جانە باسقا ەلدەردەن كەلگەن قوناقتاردى قارسى الادى.
كوروبيحا اۋىلى كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان. بۇگىندە بۇل ەلدى مەكەندە تۋريستەرگە 170 استام بولمە ۇسىناتىن 11 ءۇي بار. قوناقتار ورتاشا العاندا وڭىرمەن تانىسۋعا 2-3 كۇنگە كەلەدى. ساياحاتشىلارعا تابيعاتتىڭ قايتالانباس سۇلۋلىعىن تاماشالاۋ عانا ەمەس، ەتنوگرافيالىق جانە كەڭ اۋقىمدى تۋريستىك باعىتتاردى تاڭداۋ ۇسىنىلادى.
تۋريستىك ماۋسىم جاز ايلارىمەن شەكتەلمەيدى. اۋىل جىل بويى قوناقتاردى قابىلدايدى. قىستا ورمانداردا سەرۋەندەۋ ۇسىنىلسا، كوكتەم مەن جازدا بۇقتىرما وزەنىندە ءجۇزۋ، اتپەن سەرۋەندەۋ جانە بالىق اۋلاۋ كوپشىلىك اراسىندا سۇرانىسقا يە.
كوروبيحا بال ءونىمى - اۋىلداعى بىرەگەي ونىمدەردىڭ ءبىرى. ماۋسىم كەزىندە تۋريستەرگە بالدى ءوندىرۋ تۋرىنا قاتىسۋ جانە ومارتادان جاڭا ءونىمدى سىناپ كورۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى.
قوناقتار مادەني مۇرامەن دە تانىسا الادى. اۋىلدا ارا شارۋاشىلىعى مۇراجايى، ولكەتانۋ مۇراجايى جانە قالپىنا كەلتىرىلگەن كونە شىركەۋ جۇمىس ىستەيدى.
تۋريستەرگە ءۇي تاعامدارىنان ءدام تاتۋ، قىش قۇمىرالارمەن جانە قولمەن جازىلعان كونە كىتاپتارمەن تانىسۋ جانە ۇرپاقتان ۇرپاققا جالعاسقان قولونەر تۇرلەرىن تاماشالاۋ ۇسىنىلادى.
جىل سايىن كوروبيحا اۋىلىنا كەلەتىن ساياحاتشىلار قاتارى كوبەيىپ، قازاقستاننىڭ تۋريستىك كارتاسىنداعى تانىمالدىعى ارتىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ قازاقستانعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى 3 ەسە ارتقان.