تاۋاردىڭ جارناماداعى باعاسى مەن دۇكەندەگى باعاسى اراسىندا ايىرماشىلىق بولسا، نە ىستەۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - تاۋارلاردى جارنامالاعاندا ءبىر باعا كورسەتىلىپ، ال ساتىپ الۋشىعا دۇكەنگە كەلگەندە باسقا باعا ايتسا، تۇتىنۋشى قۇزىرلى ورگانعا جۇگىنىپ قۇقىعىن قورعاي الادى.
ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا «سوڭعى ۋاقىتتا جارنامادا كورسەتىلگەن باعامەن دۇكەندەگى ناقتى باعا اراسىندا ناقتى باعا ايىرماشىلىق بايقالادى. جارنامادا باعا ارزانداۋ كورسەتىلگەنىمەن ساتۋ كەزىندە باعا ەداۋىر جوعارى بولىپ شىعاتىن جاعدايلار جيىلەپ كەتتى. وسى ولقىلىقتىڭ الدىن الۋ جانە جارناماداعى باعانىڭ شىنايىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قانداي باقىلاۋ جانە رەتتەۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلعان» دەگەن ساۋال قويىلدى.
سۇراققا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەركەبۇلان تاعاشيەۆ جاۋاپ بەردى.
- قازىر وسى باعىتتا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. جالعان جارناماعا قاتىستى اكىمشىلىك-قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكستە 157-باپ بار. وتكەن جىلدىڭ باسىنا دەيىن بۇل ماسەلە سالىق ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىندە بولدى، ولار جۇمىستى دۇرىس اتقارماعاننان كەيىن بىزگە بەرىلدى. بۇگىندە ءبىز جەرگىلىكتى ورگاندارعا تاپسىرمالاردى جولدادىق، وسى سەكىلدى ماسەلە تۋىنداپ جاتسا، جەرگىلىكتى دەپارتامەنتكە ارىزدانۋعا بولادى. بۇل جالعان جارناما بولىپ سانالادى، ارىزدىڭ قاسىندا دالەلدەيتىن ماتەريالدار، ياعني فوتو، ۆيدەو دالەلدەمەلەردى قوسىپ جىبەرۋگە بولادى، - دەيدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.
ونىڭ ايتۋىنشا، فاكتى راستالعان جاعدايدا اكىمشىلىك- قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسى اياسىندا شارا قولدانادى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى 2,2 ميلليارد تەڭگەگە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعى قورعالدى.
