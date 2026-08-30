تاڭداعان ماماندىعىڭدى سۇيمەي، جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ قيىن - قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ مامليۋت اۋدانىنداعى قاراجۇمانوۆتار اۋلەتىنىڭ ەڭبەك ءوتىلى جيىنتىقتا 600 جىلعا جۋىقتايدى.
اۋلەتتىڭ نەگىزىن قالاعان قۋات قاراجۇمانوۆ - سوعىس ارداگەرى، ەلگە ورالعان سوڭ شيرەك عاسىرعا جۋىق اۋىلدى باسقاردى، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا جۇمىس ىستەدى. كەيىن ءۇش ۇلى دا اكە ونەگەسىن جالعاپ، تراكتور-كومبايندى تىزگىندەدى. بۇگىندە سول ەڭبەك ءداستۇرىن نەمەرە-شوبەرەلەرى جالعاستىرىپ كەلەدى.
بەكسەيىت اۋىلىندا تۇراتىن مۇرات قاراجۇمانوۆتىڭ مەحانيزاتور بولىپ ەڭبەك ەتىپ جۇرگەنىنە 45 جىل بولعان. 30 جىل كومبايندى جۇرگىزسە، سوڭعى 15 جىلدان بەرى ك-700 تراكتورىنىڭ تىزگىنىندە.
قىسى-جازى تىنىم تاپپايتىن مۇرات اعا بۇگىن دە كۇزگى قاربالاستىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇر.
- جاڭبىرلى كۇندەرى القاپقا ەگىن وراعىنا شىعا المايمىز. مۇندايدا مال ازىعىنا قاجەت سۇرلەمدى دايىندايمىز. جەر كەپكەسىن تراكتورىممەن استىق تاسۋعا شىعامىن. قىستا دا جۇمىسسىز وتىرمايمىن. قار باسقان جولداردى اشۋ كەرەك، كوكتەمدە جەر جىرتىپ، ەگىن ەگەمىز، - دەيدى مەحانيزاتور.
مۇرات اعانىڭ ۇلى ماقسات تا اتا جولىن تاڭداعان. شارۋاشىلىقتا 14 جىلدان استام ەڭبەك ەتسە، سونىڭ سوڭعى ءتورت جىلىندا - مال ازىعىن دايىنداۋ سەحىندە قوندىرعى وپەراتورى. بالا كەزىنەن اكەسىنىڭ قاسىندا ءجۇرىپ، تەحنيكانىڭ ءتىلىن ۇيرەنگەن ماقسات بۇگىندە ءوز ءىسىنىڭ مامانىنا اينالعان.
- مەن بۇل جەردە ءداندى داقىلداردى ۇگىپ، جەمدى مالعا دايىنداپ بەرەمىز. ءبىز داقىلدىڭ بىرنەشە ءتۇرىن: كۇنباعىس، راپس، جۇگەرى، بيداي، تاعى باسقالارىن وسىرەمىز. سونىڭ ءبارىن ارالاستىرىپ، دارۋمەندەر مەن ارنايى قوسپالاردى قوسىپ، دايىن ءونىم ەتىپ مالعا بەرەمىز. كىشكەنتايىمنان اكەمنىڭ قاسىندا ءجۇرىپ ءوستىم. 15 جاسىمدا العاش رەت متز تراكتورىن جۇرگىزدىم. قازىر ارنايى تەحنيكالاردىڭ بارلىعىن دەرلىك باسقارا الامىن، - دەيدى ماقسات قاراجۇمانوۆ.
مۇرات اعانىڭ تۇزدە الاڭسىز ەڭبەك ەتۋىنىڭ ءبىر سىرى - شاڭىراقتىڭ شىرايىن كىرگىزىپ، وتباسىنىڭ ۇيىتقىسىنا اينالعان جارى قىمباتتىڭ قولداۋى. ەرلى-زايىپتى ەكى ۇل، ءبىر قىز تاربيەلەپ ءوسىرىپ، بۇگىندە سولاردان تاراعان نەمەرە-جيەننىڭ قىزىعىن كورىپ وتىرعان باقىتتى اتا-اجە.
- اۋىلدا تۇرعاسىن مال ۇستايمىز، جاز بويى سيىر ساۋىپ، ماي-قايماق الامىن، قۇرت قايناتىپ، ايران ۇيىتامىن. ۇيگە ەندى مەن قارايمىن عوي ءبارى جۇمىسقا كەتكەندە، جازدا نەمەرەلەرىم كەلىپ، كومەكتەسەدى. تاتۋ-ءتاتتى، بەرەكەلى وتباسى بولۋ ءۇشىن مىناۋ ەردىڭ، مىناۋ ايەلدىڭ جۇمىسى دەپ ساناسپاۋ كەرەك. قايسىمىزدىڭ قولىمىز بوس، ىستەي سالامىز. بالالاردى دا ەڭبەكقور ەتىپ تاربيەلەدىك، - دەيدى قىمبات قاراجۇمانوۆا.
قاراجۇمانوۆتار شاڭىراعىندا ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا دەگەن قۇرمەت تە ەرەكشە. اۋلەتتىڭ ۇلكەندەرى ەڭبەگىمەن تانىلسا، كەيىنگى بۋىن ونەرىمەن ءورىسىن كەڭەيتىپ كەلەدى. مۇرات پەن قىمباتتىڭ ەكىنشى ۇلى قايىرگەلدى ونەر جولىن تاڭدادى. قازىر ول مامليۋتكا قالاسىنداعى ونەر مەكتەبىندە دومبىرا اسپابىنان ءدارىس بەرەدى. نەمەرەلەرى ەرنۇر مۇرات پەتروپاۆلداعى ەرمەك سەركەبايەۆ اتىنداعى ونەر مەكتەبىنىڭ دومبىرا سىنىبىندا ءبىلىم الىپ ءجۇر. بيىل 8-سىنىپقا كوشكەن جاس دومبىراشى تالاي دودادا توپ جاردى.
- دومبىرانى العاش رەت 6 جىل بۇرىن قولعا العان ەدىم. كوپتەگەن سايىستارعا قاتىسىپ جۇلدەلى ورىندار الدىم. بيىل دومبىرا كۇنىندە وبلىس اكىمى ماعان جاڭا دومبىرانى تارتۋ ەتتى، - دەيدى ەرنۇر مۇرات.
ەرلى-زايىپتى بالالارىنا اقىل ايتۋمەن عانا شەكتەلمەي، ءوز ومىرىمەن ۇلگى كورسەتتى. ەڭبەككە ادالدىقتى، ۇلكەنگە قۇرمەتتى، وتباسىعا دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتى ولار بالالارىنا كۇندەلىكتى ىسىمەن ءسىڭىردى.
- بىرەۋدىڭ الا ءجىبىن اتتاما، جۇمىسقا بارساڭ ادال جۇمىس ىستە دەپ ايتىپ وتىرامىز. بىزگە اكەمىز دە سولاي ۇيرەتكەن. قانداي ماماندىق بولسا دا، ماماندىقتى سۇيە ءبىلۋ كەرەك. سوندا عانا جاقسى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزەسىڭ. 2000 -جىلى شارۋاشىلىقتا ءبىرىنشى ورىن الىپ، باسشىلىق اۆتوكولىك مىنگىزدى. 2017 -جىلى ەڭبەك داڭقى وردەنىمەن ماراپاتتالدىم. ەڭبەكتىڭ باعالانعانى عوي بۇل، بىلتىر ەڭبەك ەرى اتاعىنا يە بولدىم، - دەيدى مۇرات قاراجۇمانوۆ.
بيىل قاراجۇمانوۆتار وتباسى «مەرەيلى وتباسى» ۇلتتىق بايقاۋىنىڭ وبلىستىق كەزەڭىندە جەڭىسكە جەتتى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەڭبەكقورلىق حالقىمىزدىڭ بولمىسىنا سىڭگەن قاسيەت بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتقان ەدى.