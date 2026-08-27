ۆەتنامدا قازاق ونەرى كەڭىنەن تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنامداعى قازاقستان مادەنيەتى كۇندەرى اياسىندا حانوي قالاسىندا ەكى ەلدىڭ ونەر شەبەرلەرى قاتىسقان گالا-كونسەرت ءوتتى.
Ho Guom Opera تەاترىندا وتكەن ءىس-شارادا ايدا بالايەۆا قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى. ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قازاقستان مەن ۆەتنامدى سىيلاستىققا، دوستىق پەن سەنىمگە نەگىزدەلگەن بەرىك قارىم-قاتىناس بايلانىستىراتىنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆەتنامعا رەسمي ساپارى بارىسىندا بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس، الماتى قالاسىنداعى كوشەلەردىڭ بىرىنە ۆەتنامنىڭ كورنەكتى مەملەكەت جانە ساياسي قايراتكەرى ءحو شي ميننىڭ ەسىمى بەرىلدى. سونىمەن قاتار پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى نىعايتۋ مەن رۋحاني مۇرانى ساقتاۋدا مادەنيەتتىڭ ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىنا توقتالدى.
- ويتكەنى مادەنيەت - تەك وتكەننىڭ مۇراسى ەمەس، بۇگىنگى قوعامنىڭ رۋحاني تىرەگى جانە كەلەشەك ۇرپاققا قالدىراتىن ەڭ قىمبات قۇندىلىعىمىز. قازاقستان ونەرى ۇلى دالانىڭ تەرەڭ تاريحىنان، حالقىمىزدىڭ سالت-ءداستۇرى مەن رۋحاني بولمىسىنان باستاۋ الادى. قازاقتىڭ قوڭىر كۇيى مەن اسەم ءانى، ءداستۇرلى ونەرى مەن زاماناۋي شىعارماشىلىعى ارقىلى ۆەتنامدىق كورەرمەنگە ەلىمىزدىڭ مادەني كەلبەتىن تانىستىرۋدى زور مارتەبە سانايمىز،-دەدى ايدا بالايەۆا.
ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى ۆو تحي ان سۋان ۆەتنامنىڭ مادەنيەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە زور ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
گالا-كونسەرتكە قازاقستان مەن ۆەتنامنىڭ كورنەكتى ونەر شەبەرلەرى قاتىستى. باعدارلامادا قازاق كۇيلەرى مەن حالىق اندەرى، سونداي- اق ۆەتنامدىقتاردىڭ كەڭىنەن تانىمال «Nguoi Ha Noi» جانە «Hà Nội mười hai mùa hoa» شىعارمالارى ورىندالدى. قازاقستاندىق جانە ۆەتنامدىق ونەرپازدار بىرلەسىپ ورىنداعان «دوستىق اۋەندەرى» كومپوزيتسياسى مادەني ديالوگتىڭ ەرەكشە نىشانىنا اينالدى. بۇل تۋىندىدا ۆەتنامنىڭ «Trống Cơm» حالىق ءانى مەن قۇرمانعازىنىڭ «جيما» جانە «بالبىراۋىن» كۇيلەرىنىڭ اۋەندەرى ۇيلەسىم تاپتى.
ايتا كەتەلىك ۆەتنامداعى قازاقستان مادەنيەتى كۇندەرى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى فام تحي تحان چامەن كەزدەسكەن ەدى.