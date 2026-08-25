KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەت يمپورتى بويىنشا كۆوتا قالاي بولىنەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا ەتتىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن يمپورتتاۋعا ارنالعان تاريفتىك كۆوتالاردى سىرتقى ساۋدا قىزمەتىنە قاتىسۋشىلار اراسىندا ءبولۋ ءتارتىبى وزگەرۋى مۇمكىن.

    День работников животноводства: отрасль демонстрирует устойчивый рост и укрепляет экспортный потенциал
    Фото: МСХ РК

    ءتيىستى بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.

    قۇجاتقا سايكەس، تاريفتىك كۆوتا ۇلەسىن تاريحي جانە جاڭا ءونىم بەرۋشىلەر اراسىندا 80/20 اراقاتىناسىندا ءبولۋ ۇسىنىلىپ وتىر.

    - جوبا بۇيرىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ەتتىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن اكەلۋگە ارنالعان تاريفتىك كۆوتالاردى سىرتقى ساۋدا قىزمەتىنە قاتىسۋشىلار اراسىندا ءبولۋ قاعيدالارىن قايتا بەكىتۋ، سونداي-اق تاريفتىك كۆوتا ۇلەسىن تاريحي جانە جاڭا ءونىم بەرۋشىلەر اراسىندا تيىسىنشە 80/20 اراقاتىناسىندا قايتا ءبولۋ كوزدەلەدى،-دەلىنگەن قۇجاتتا.

    جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋگە قاتىستى تالاپتارىنا، سونداي-اق 2026-جىلعى 5 -ماۋسىمدا وتكەن سىرتقى ساۋدا ساياساتى جانە حالىقارالىق ەكونوميكالىق ۇيىمدارعا قاتىسۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسىنىڭ حاتتاماسىنا سايكەس ازىرلەنگەن.

    قۇجات بويىنشا قوعامدىق تالقىلاۋ 9-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.

    ايتا كەتەيىك، ەت ءونىمىنىڭ ەكسپورتى 50 پايىز وسكەنىن جازعانبىز.

    سونىمەن قاتار ورالدا ەت ونىمدەرىن «جالعان» سەرتيفيكاتتاۋ دەرەگى انىقتالعان ەدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور