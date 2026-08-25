ەت يمپورتى بويىنشا كۆوتا قالاي بولىنەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا ەتتىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن يمپورتتاۋعا ارنالعان تاريفتىك كۆوتالاردى سىرتقى ساۋدا قىزمەتىنە قاتىسۋشىلار اراسىندا ءبولۋ ءتارتىبى وزگەرۋى مۇمكىن.
ءتيىستى بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، تاريفتىك كۆوتا ۇلەسىن تاريحي جانە جاڭا ءونىم بەرۋشىلەر اراسىندا 80/20 اراقاتىناسىندا ءبولۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
- جوبا بۇيرىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ەتتىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن اكەلۋگە ارنالعان تاريفتىك كۆوتالاردى سىرتقى ساۋدا قىزمەتىنە قاتىسۋشىلار اراسىندا ءبولۋ قاعيدالارىن قايتا بەكىتۋ، سونداي-اق تاريفتىك كۆوتا ۇلەسىن تاريحي جانە جاڭا ءونىم بەرۋشىلەر اراسىندا تيىسىنشە 80/20 اراقاتىناسىندا قايتا ءبولۋ كوزدەلەدى،-دەلىنگەن قۇجاتتا.
جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋگە قاتىستى تالاپتارىنا، سونداي-اق 2026-جىلعى 5 -ماۋسىمدا وتكەن سىرتقى ساۋدا ساياساتى جانە حالىقارالىق ەكونوميكالىق ۇيىمدارعا قاتىسۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسىنىڭ حاتتاماسىنا سايكەس ازىرلەنگەن.
قۇجات بويىنشا قوعامدىق تالقىلاۋ 9-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، ەت ءونىمىنىڭ ەكسپورتى 50 پايىز وسكەنىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار ورالدا ەت ونىمدەرىن «جالعان» سەرتيفيكاتتاۋ دەرەگى انىقتالعان ەدى.