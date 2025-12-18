ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:57, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    تەڭگە قور نارىعىندا نىعايىپ كەلەدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    تەڭگە باعامى
    فوتو: Tengrinews.kz / تۇرار قازانعاپوۆ

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 513,55 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 514,31 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 515,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,69 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 602,40 -607,63 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,61 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 512,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 519,55 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,48 تەڭگە، ساتۋ - 607,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,88 تەڭگە، ساتۋ - 77,05 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 17-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,5 تەڭگەگە ارزانداپ، 514,31 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار