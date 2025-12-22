ت م د ەلدەرىندە قانداي قولجەتىمدى تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارى بار
استانا. KAZINFORM - ت م د ەلدەرىنىڭ كوپشىلىگىندە ازاماتتاردىڭ تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن تەتىكتەر كوبەيىپ كەلەدى. ولارعا سۋبسيديالاۋ باعدارلامالارى، جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق نەسيە بەرۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى كىرەدى. وڭىردەگى قولجەتىمدى باسپانا باعدارلامالارى تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى ءتىلشىسى ازىرلەگەن ماتەريالدا ايتىلادى.
قولجەتىمدى تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق ماڭىزدى مىندەتتەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرمەك. مەملەكەت ازاماتتارىنىڭ جەڭىلدەتىلگەن شارتتارمەن ءوز باسپاناسىنا قول جەتكىزۋى ءۇشىن ءتۇرلى قولداۋ باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرادى.
ت م د ەلدەرىندە قولجەتىمدى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ءتاسىلى جانە ماقساتى ۇقساس - تابىسى تومەن ازاماتتاردى، جاس وتباسىلاردى جانە الەۋمەتتىك وسال توپتاردى قولداۋ. الايدا مەملەكەتتىك باعدارلامالار مەن ولارعا قاتىسۋ شارتتارىندا ايىرماشىلىق بار.
قازاقستانداعى تومەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەر
قازاقستاندا ازاماتتارعا جەڭىلدەتىلگەن شارتتارمەن تۇرعىن ءۇي الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بىرنەشە مەملەكەتتىك باعدارلاما جۇمىس ىستەيدى. نەگىزگىلەرى - «2-10-20» جانە «5-10-20» باعدارلامالارى. بۇل باعدارلامالاردا پايىزدىق مولشەرلەمە تيىسىنشە 2 پايىز جانە 5 پايىز، باستاپقى جارنا 10 پايىزدان باستالادى، نەسيە مەرزىمى 20 -جىلعا دەيىن.
«2-10-20» باعدارلاماسى الەۋمەتتىك وسال توپتارعا ارنالعان: ونى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار، جەتىم بالالار، كوپبالالى وتباسىلار جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان اتا-انالار قولدانا الادى. قالعان كەزەكتە تۇرعان ازاماتتارعا «5-10-20» باعدارلاماسى بار.
ال «وتاۋ» جانە «ناۋرىز» تۇرعىندار اراسىندا تانىمال يپوتەكالىق باعدارلامالار بولىپ ەسەپتەلەدى. ولار ارقىلى تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ نەمەسە جوندەۋ ءۇشىن 19 جىلعا دەيىن نەسيە الۋعا بولادى. باستاپقى جارنا - 10-20 پايىز، ال نەسيەنىڭ ماكسيمالدى سوماسى - الماتى مەن استانا تۇرعىندارى ءۇشىن 36 ميلليون تەڭگە، باسقا وڭىرلەر ءۇشىن 30 ميلليون تەڭگە. كەي الەۋمەتتىك سانات ءۇشىن پايىزدىق مولشەرلەمە 7 پايىزعا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن، ال ءبولىپ تولەگەننەن كەيىن 3,5-5 پايىزعا دەيىن ازايادى.
2025 -جىلى «ۇماي» جانە «جاسىل يپوتەكا» اتتى جاڭا باعدارلامالار ىسكە قوسىلدى. «ۇماي» باعدارلاماسى ايەلدەرگە ارنالعان جانە باستاپقى جارنا مينيمۋمى 15 پايىز قۇرايدى.
«جاسىل يپوتەكا» ەنەرگيا ۇنەمدەيتىن تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋشىلارعا ارنالعان. باستاپقى جارنا 20-50 پايىز ارالىعىندا، نەسيە مەرزىمى - 25 جىلعا دەيىن.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن Otbasybank.kz پورتالى ارقىلى ءوتىنىشتى ونلاين تۇردە بەرۋ كەرەك.
وزبەكستاندا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ ءۇشىن بەرىلەتىن سۋبسيديالار
وزبەكستاندا ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا كومەكتەسەتىن مەملەكەتتىك يپوتەكالىق سۋبسيديالاۋ باعدارلاماسى بار. مەملەكەت باستاپقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن نەمەسە نەسيە بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمەنى جابۋعا كومەكتەسەدى، بۇل تابىسى از وتباسىلار ءۇشىن ۇلكەن كومەك. باعدارلامانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باقىلاۋىندا، سوندىقتان قولداۋ ناقتى ءتيىستى ادامدارعا عانا كورسەتىلەدى.
سۋبسيديانى ءوز باسپاناسى جوق وتباسىلار، 30 جاسقا دەيىنگى جاس وتباسىلار، الەۋمەتتىك سالا قىزمەتكەرلەرى، قيىن جاعدايداعى ايەلدەر، ەلگە ورالعان ەڭبەك ميگرانتتارى، مۇگەدەك جاندار الا الادى.
مەملەكەت قولداۋى ەكى تۇردە: باستاپقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋ جانە يپوتەكالىق كرەديت بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ بويىنشا كورسەتىلەدى. ناتيجەسىندە تۇرعىن ءۇي سالىستىرمالى تۇردە كىرىسى وتە تومەندەرگە دە قولجەتىمدى بولادى.
ءوتىنىشتى my.gov.uz پورتالى ارقىلى ونلاين نەمەسە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا بەرۋگە بولادى.
رەسەيدەگى اركتيكالىق جانە اۋىلدىق يپوتەكا
2030 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن رەسەيدە بەس نەگىزگى جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق باعدارلاما جۇمىس ىستەمەك. ولاردىڭ ءارقايسىسى مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىن كورسەتەدى. جەڭىلدىكتەر وتباسىلار مەن IT ماماندارىن قولداۋعا، قيىر شىعىس، اركتيكا جانە اۋىلدىق ايماقتاردى دامىتۋعا باعىتتالعان.
وتباسىلىق يپوتەكا: پايىزدىق مولشەرلەمەسى 6 پايىز باستالادى، 6 جاسقا دەيىنگى بالالارى بار وتباسىلارعا نەمەسە مۇگەدەك بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلارعا ارنالعان. انا كاپيتالىن پايدالانۋعا بولادى، بۇل جاس وتباسىلارعا جاڭا جانە ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇيدى قولجەتىمدى ەتەدى.
IT- يپوتەكا: سالانىڭ ماماندارىنا قولداۋ كورسەتۋدى ماقسات ەتكەن. 9 ميلليون رۋبلگە دەيىن نەسيە بەرىلەدى. تەحنولوگيالىق سەكتوردىڭ دامۋىن ىنتالاندىرادى جانە نەگىزگى كومپانيالاردا كادرلاردى ۇستاپ قالۋعا كومەكتەسەدى.
قيىر شىعىس جانە اركتيكا يپوتەكاسى: پايىزدىق مولشەرلەمەسى - 2 پايىز، ستراتەگيالىق ماڭىزدى ايماقتارعا قونىس اۋدارىپ، جۇمىس ىستەۋدى ىنتالاندىرادى.
اۋىلدىق يپوتەكا: پايىزدىق مولشەرلەمەسى - 3 پايىز، شاعىن قالالار مەن اۋىلدىق جەرلەردە تۇراتىندارعا باعىتتالعان. اۋىل شارۋاشىلىعى، الەۋمەتتىك سالا جانە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىندا جۇمىسپەن قامتۋدى قولدايدى.
اسكەري يپوتەكا: اسكەري قىزمەتكەردىڭ نەسيە بويىنشا بارلىق تولەمدەرىن مەملەكەت تولىق جابادى جانە بۇل ول قىزمەت ەتۋ مەرزىمى اياقتالعانشا قولدانىلادى. بۇل باعدارلاما اسكەري قىزمەتشىنىڭ كىرىسى، جاسى نەمەسە وتباسى جاعدايىنا قاراماستان بۇكىل ەل بويىنشا قولجەتىمدى.
بارلىق باعدارلامالار ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن تومەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى ۇسىنىپ، 2030 -جىلعا دەيىن الەۋمەتتىك ساياساتتىڭ ماڭىزدى قۇرالى بولىپ وتىر. ولار دەموگرافيالىق ءوسىمدى ىنتالاندىرادى، وڭىرلەردى دامىتادى جانە ەكونوميكاداعى ماڭىزدى سالالاردى قولدايدى.
ازەربايجانداعى جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەر
ازەربايجاندا ازاماتتار مەملەكەتتىك باعدارلامالار ارقىلى تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتا الادى، نەگىزگى قۇرال - يپوتەكالىق جانە كرەديتتىك كەپىلدىك قورى ارقىلى بەرىلەتىن جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا. 2006 -جىلدان بەرى قور جالپى سوماسى 3,4 ميلليارد ماناتتان (شامامەن 2 ميلليارد دوللار) اساتىن نەسيە بەردى، ونىڭ باسىم بولىگى جەڭىلدەتىلگەن زايمدارعا تيەسىلى. وسىلايشا، 53 مىڭنان استام وتباسى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلدى، ولاردىڭ باسىم كوپشىلىگى جاس وتباسىلار.
مەملەكەتتىك باعدارلاما ارقىلى جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكانى جاس وتباسىلار جانە زاڭدا كورسەتىلگەن الەۋمەتتىك توپتار الا الادى. بەرىلەتىن نەسيەنىڭ ماكسيمالدى سوماسى 100 مىڭ مانات (شامامەن 60 مىڭ دوللار) ، باستاپقى جارناسى 10 پايىز باستالىپ، 30 جىلعا دەيىن بەرىلەدى.
پايىزدىق مولشەرلەمە - 4 پايىز، مەملەكەتتىك كەپىل بولعان جاعدايدا 3,7 پايىز دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. بۇل تۇراقتى تابىسى بار ازاماتتارعا يپوتەكانى قولجەتىمدى ەتەدى.
قور قولداۋدىڭ قوسىمشا شارالارىن دا ۇسىنادى، ونىڭ ىشىندە: مەملەكەتتىك كەپىلدىكتەر، پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى سۋبسيديالاۋ، نەسيە الۋشىعا قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتاتىن مەحانيزمدەر بار.
ارمەنيادا تابىس سالىعى قايتارىلادى
ارمەنيادا تۇرعىن ۇيگە قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك وسال توپتاردى قولداۋ باعىتىندا كەڭ اۋقىمدى مەملەكەتتىك باعدارلامالار جۇمىس ىستەيدى. كومەك الاتىنداردىڭ قاتارىندا جاس وتباسىلار، اسكەري قىزمەتشىلەر، قونىس اۋدارعاندار، شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردىڭ تۇرعىندارى بار.
باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋعا كوممەرتسيالىق بانكتەر بەلسەندى قاتىسادى، ال مەملەكەت پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى سۋبسيديالايدى، باستاپقى تولەمدى وتەۋگە كومەكتەسەدى، تابىس سالىعىن قايتارادى. وسىنىڭ ارقاسىندا كوپتەگەن سانات وكىلدەرى ءۇشىن يپوتەكا مولشەرلەمەسى جىلىنا 0- 5 پايىز عانا.
نەگىزگىسى - «جاس وتباسىعا - قولجەتىمدى باسپانا» باعدارلاماسى، ول 2010 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. باعدارلاما اياسىندا يپوتەكالىق نەسيە 30 -جىلعا دەيىن بەرىلەدى. جاڭا تۇرعىن ۇيدەن پاتەر ساتىپ العان جاعدايدا تومەندەتىلگەن پايىزدىق مولشەرلەمە جانە سالىق جەڭىلدىكتەرى ۇسىنىلادى.
اسكەري قىزمەتشىلەر مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى قوسىمشا قولداۋعا يە، ولارعا يپوتەكانى پايىزسىز الۋعا مۇمكىندىك بار.
ەلگە كوشىپ كەلگەندەر مەن شەكارالىق ايماق تۇرعىندارىنا ارنايى شارتتار قاراستىرىلعان. قونىس اۋدارۋشىلارعا پايىزسىز جانە باستاپقى جارناسىز تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتتارى بەرىلەدى. ال شەكارا ماڭىنداعى ەلدى مەكەن تۇرعىندارىنا 21 ميلليون درامعا دەيىن (شامامەن 55 مىڭ دوللار) تۇرعىن ءۇي سالۋعا نەسيە بەرىلەدى، پايىزدىق مولشەرلەمەسى جوق، قوسىمشا وڭىرلىك جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار، تۇرعىن ءۇيدى جاڭارتۋعا جانە ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ شىعىندارىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ەنەرگيالىق تيىمدىلىك جوندەۋ باعدارلاماسى بار.
بەلارۋستە نەسيەنى وتەۋگە ارنالعان مەملەكەتتىك قولداۋ
بەلارۋستە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسى جاڭارتىلدى. ول ءۇش نەگىزگى كومەكتى بىرىكتىرەدى: جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەر، ءبىرجولعى سۋبسيديالار جانە نەسيەلەردى وتەۋگە مەملەكەتتىك قولداۋ. باعدارلامالارعا شامامەن 20 ءتۇرلى ساناتقا جاتاتىن ازاماتتار قاتىسا الادى، ونىڭ ىشىندە جاس جانە كوپبالالى وتباسىلار بار، كەيبىرەۋلەرى كەزەكسىز كومەك الادى.
كومەك كوبىنەسە شاعىن ەلدى مەكەندەردە تۇرعىن ءۇيدى سالۋعا جانە جوندەۋگە، سونداي- اق جاڭا ۇيدەن جانە ەكىنشى نارىقتان تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا بەرىلەدى. نەسيە بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمەلەر 1-5 پايىز ارالىعىندا، كەيبىر ساناتتارعا نەسيە 40 جىلعا دەيىن بەرىلۋى مۇمكىن جانە كەي جاعدايلاردا باستاپقى جارنا قاجەت ەمەس. اسكەري قىزمەتشىلەرگە جانە باسىمدىقتى ايماقتاردا تۇرعىن ءۇي سالاتىن ازاماتتارعا ارنايى شارتتار قاراستىرىلعان، ءبىراق ولار سول جەردە كەمىندە 10 جىل تۇرۋى جانە جۇمىس ىستەۋى ءتيىس.
تۇرعىن ءۇيدى سالۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋ راسىمدەرى جەڭىلدەتىلگەن، بۇل قاۋىپسىزدىك جانە تەحنيكالىق نورمالاردى ساقتاعان جاعدايدا بيۋروكراتيالىق جۇكتەمەنى ازايتادى. مۇنداي جۇيە بالاسى بار وتباسىلارعا، اسكەري قىزمەتشىلەرگە جانە باسقا دا الەۋمەتتىك ماڭىزدى توپتارعا تۇرعىن ءۇيدى قولجەتىمدى ەتەدى.
قىرعىزستانداعى الەۋمەتتىك يپوتەكا
قىرعىزستاندا ازاماتتاردىڭ تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان «مەنين ءۇيۇم - 2024- 2030» اتتى مەملەكەتتىك يپوتەكالىق باعدارلاما جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. باعدارلاماعا 18 جاستان اسقان، كەمىندە ەكى جىل جۇمىس ءوتىلى نەمەسە كاسىپكەرلىك تاجىريبەسى بار، ءوز باسپاناسى جوق جانە سوڭعى ءۇش جىلدا جىلجىمايتىن مۇلىكپەن وپەراتسيا جاساماعان ادام قاتىسا الادى. ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە نەسيە الۋشىنىڭ تولەۋگە قابىلەتتىلىگى ەسكەرىلەدى.
باعدارلاما ارقىلى ءۇش ءتۇرلى يپوتەكا بەرىلەدى. سونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جانە جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا - ەكەۋى دە جىلدىق 4 پايىز ستاۆكامەن، 25 جىلعا دەيىن جانە باستاپقى جارناسىز، ال قولجەتىمدى يپوتەكا 8 پايىز ستاۆكامەن بەرىلەدى، باستاپقى جارناسى 20 پايىز باستالادى.
الەۋمەتتىك يپوتەكا كوپبالالى وتباسىلارعا، مۇگەدەكتىگى بار جاندارعا، قامقورشىلارعا، ءۇيى جوق جەسىرلەرگە جانە اۋىلدىق جەردەگى جاس ماماندارعا باعىتتالعان. جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا مەملەكەتتىك جانە بيۋدجەتتىك سالا قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان. قولجەتىمدى يپوتەكا جالپى شارتپەن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الاتىن ازاماتتارعا ارنالعان.
وتىنىشتەر مەملەكەتتىك يپوتەكالىق كومپانيا پورتالى ارقىلى ونلاين قابىلدانادى جانە بىرنەشە كۇن ىشىندە تەكسەرىلەدى. تابىسى «تۋندۋك» جۇيەسى ارقىلى راستالادى، ال مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر ءۇشىن قوسىمشا سالىق جەڭىلدىكتەرى قاراستىرىلعان.
تاجىكستانداعى الەۋمەتتىك جالداۋ ارقىلى بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي
تاجىكستاندا مەملەكەت تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردى الەۋمەتتىك جالداۋ جۇيەسى ارقىلى قولدايدى. مۇنداي تۇرعىن ءۇي مەنشىككە وتپەي، پايدالانۋ ءۇشىن بەرىلەدى جانە رەسمي تۇردە مۇقتاج دەپ تانىلعان، سول ەلدى مەكەندە تۇراقتى تۇراتىن نەمەسە جۇمىس ىستەيتىن ادامدارعا ارنالعان.
بەرىلەتىن پاتەردىڭ كولەمىن جەرگىلىكتى بيلىك بەلگىلەيدى، ءبىراق ءار ادامعا كەمىندە 12 م² بولۋى ءتيىس. تۇرعىن ءۇي الۋ كەزەگىنە تۇرعىلىقتى جەرى نەمەسە جۇمىس ورنى بويىنشا تۇرۋعا بولادى، ال بەرىلگەن ءوتىنىش ءبىر اي ىشىندە قارالادى.
بەلگىلى ءبىر ساناتتاعى ازاماتتار الەۋمەتتىك تۇرعىن ءۇيدى كەزەكسىز الۋ قۇقىعىنا يە. ولارعا ارداگەرلەر، جەتىمدەر، مۇگەدەك بالالارى بار وتباسىلار، ءۇش نەمەسە ودان كوپ بالاسى بار انالار، تابيعي اپاتتان زارداپ شەككەندەر، سونداي- اق اسكەري قىزمەتشىلەر مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرى جاتادى.
تۇرعىن ۇيگە ورنالاستىرۋدا قولايلىلىق پەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارى ەسكەرىلەدى. مىسالى، جەتى جاستان اسقان ءار ءتۇرلى جىنىستاعى بالالار، ەرلى-زايىپتىلاردى قوسپاعاندا، ءبىر بولمەگە ورنالاستىرىلمايدى، ال مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا تومەنگى قاباتتان پاتەر نەمەسە ليفتىمەن جابدىقتالعان ۇيلەر ۇسىنىلادى.
الەۋمەتتىك جالداۋ شارتى تۇرعىن ءۇيدى شەكتەۋسىز پايدالانۋ قۇقىعىن بەرەدى، ال ەگەر عيمارات بۇزىلسا نەمەسە اپاتتىق دەپ تانىلسا، تۇرعىندارعا جاڭا پاتەر بەرىلەدى.
مولدوۆاداعى نەسيە بويىنشا وتەماقىلار
مولدوۆادا ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇي الۋعا كومەكتەسەتىن «ءبىرىنشى ءۇي» اتتى مەملەكەتتىك باعدارلاما جۇمىس ىستەيدى. باعدارلاما مەملەكەتتىك كەپىلدىك ارقىلى بانكتەر ءۇشىن قارجىلىق تاۋەكەلدەردى ازايتىپ، جەڭىلدەتىلگەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەر، قاراپايىم راسىمدەر جانە مينيمالدى اكىمشىلىك تالاپتار ارقىلى يپوتەكانى قولجەتىمدى ەتەدى. نەگىزگى وتىنىشتەر رەسمي پورتال ارقىلى ونلاين قابىلدانادى.
باعدارلاما ءۇش باعىتتا جۇزەگە اسىرىلادى:
«ءبىرىنشى ءۇي 1» - 18-45 جاس ارالىعىنداعى، سوڭعى ءبىر جىلدا ءوز تۇرعىن ءۇيى بولماعان ازاماتتارعا ارنالعان. نەسيە مەرزىمى 25 جىلعا دەيىن، باستاپقى جارنا -10 پايىز، مەملەكەت نەسيە سوماسىنىڭ 50 پايىز دەيىن كەپىلدىك بەرىلەدى.
«ءبىرىنشى ءۇي 2» - مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان، قىزمەتىن بەلسەندى جالعاستىرعان جاعدايدا نەسيەنىڭ 50 پايىز دەيىن وتەماقى بەرەدى.
«ءبىرىنشى ءۇي 3» - بالالى وتباسىلارعا باعىتتالعان، مەملەكەت بالا سانىنا بايلانىستى نەسيەنىڭ 10 پايىز-100 پايىز دەيىنگى سومانى جابادى، ال وتباسى تەك پايىزداردى تولەيدى.
وسىلايشا، ت م د ەلدەرىندە مۇقتاج جاندار مەن جاستارعا بەلسەندى قولداۋ كورسەتىلىپ كەلەدى، الايدا ءار ەلدىڭ ءوز ءتاسىلى بار. قازاقستان مەن رەسەي تومەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەر مەن ۇزاق مەرزىمدى نەسيەگە باسىمدىق بەرگەن. ازەربايجان مەن ارمەنيا تىكەلەي سۋبسيديالار بەرىپ، سالىق جەڭىلدىكتەرىن ۇسىنادى. بەلارۋس پەن تاجىكستان - الەۋمەتتىك جالعا بەرۋ جانە جيناقتاۋ جۇيەلەرىنە، وزبەكستان مەن مولدوۆا - نەسيەنى وتەۋ شارالارىنا كوڭىل بولگەن. دەگەنمەن، بارلىعىنىڭ ماقساتى ءبىر - ادامدارعا ءوز باسپاناسىنا قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ جانە الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ.