ت م د ەلدەرىنىڭ اقپارات اگەنتتىكتەرى ءتۋريزمدى دامىتۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM – ت م د مۇشەلەرىنىڭ تۋريستىك الەۋەتىن نىعايتۋ بويىنشا جاڭا تەتىكتەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن.
بۇل ماسەلە ىستىقكولدە وتكەن ت م د مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىكتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XXXV وتىرىسىندا كەڭىنەن تالقىلاندى.
جيىندا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ناعاشىبەك الدان اقپارات اگەنتتىكتەرى اراسىندا تۋريستىك كونتەنت الماسۋدى جۇيەلى تۇردە جولعا قويۋدى ۇسىندى. سونىڭ ىشىندە وسى باعىتقا جاۋاپتى ۇيلەستىرۋشىلەردى بەلگىلەۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- ءارقايسىمىزدىڭ اقپاراتتىق رەسۋرستارىمىزدىڭ مۇمكىندىگى زور جانە ءوز ەلدەرىمىزدەگى جەتەكشى مەديارەسۋرستاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. بيىل قازاقستان بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزدىك. اتاپ ايتقاندا، تىلشىلەرىمىز تۋريستىك وڭىرلەرگە بارىپ، قىزمەتتەردىڭ قۇنى، ينفراقۇرىلىم جانە دەمالىس جاعدايلارى ت. ب. تاقىرىپتاردا جان-جاقتى ماتەريالدار ازىرلەدى. ءبىز بۇل كونتەنتتى ارىپتەستەرىمىزبەن بولىسۋگە دايىنبىز. تۋريزم تاقىرىبىنا جاۋاپتى جەكە ۇيلەستىرۋشىنى بەلگىلەۋ مۇنداي جۇمىستاردى جۇيەلى ءارى ءتيىمدى ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،- دەدى ناعاشىبەك الدان.
ال تاسس باس ديرەكتورى اندرەي كوندراشوۆ ۇلتتىق اقپارات اگەنتتىكتەرىنىڭ اتالعان باعىتتاعى ءوزارا ءىس-قيمىلىن جانداندىرۋ يدەياسىن قولدادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ت م د ەلدەرىنىڭ تۋريستىك الەۋەتى زور بولعانىمەن، كەي ماسەلەلەر بويىنشا كورشىلەس مەملەكەتتەردىڭ تۇرعىندارىنا ءالى دە جەتكىلىكتى دەڭگەيدە اقپارات بەرىلىپ جاتقان جوق.
— بۇگىندە ءبىز ءبىر-ءبىرىمىز ءۇشىن بۇعان دەيىن ءوزىمىز دە بىلمەگەن وراسان زور تۋريستىك مۇمكىندىكتەردى اشىپ جاتىرمىز. ءارقايسىمىزدىڭ ەلىمىزدەگى تۋريستىك ورىندارعا كورشىلەس حالىقتاردىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. ونداي جەرلەردىڭ قاتارىنا تاريحي نىساندار دا، زاماناۋي تۋريستىك كلاستەرلەر دە كىرەدى. بۇل سالاداعى جۇمىستى ودان ءارى كۇشەيتىپ، ەلدەرىمىزدەگى تۋريستىك ورىندار جايىندا بارىنشا كەڭ اۋقىمدا اقپارات بەرۋىمىز كەرەك،-دەدى اندرەي كوندراشوۆ.
قىرعىز ۇلتتىق «كابار» اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى مەدەربەك شەرمەتاليەۆ تە بۇل تاقىرىپتاعى ۇستانىمىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، قىرعىزستان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندالىپ جاتىر. شەرمەتاليەۆ ت م د ەلدەرىنىڭ اقپارات اگەنتتىكتەرىن الداعى حالىقارالىق ءىس-شارانى كورسەتۋدە اقپاراتتىق قولداۋ بىلدىرۋگە شاقىردى.
- دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى - حالىقارالىق ماڭىزى بار اۋقىمدى شارا. ءبىز ءۇشىن ونىڭ قىرعىزستاننان تىس جەرلەردە كەڭىنەن ناسيحاتتالۋى وتە وزەكتى ماسەلە. ت م د ەلدەرىنىڭ اقپارات اگەنتتىكتەرى اتالعان دودا تۋرالى جاڭالىقتاردى، رەپورتاجداردى جانە باسقا دا ماتەريالداردى تۇراقتى تۇردە جاريالاپ وتىرسا، ءبىز بۇعان وتە ريزا بولار ەدىك،- دەدى مەدەربەك شەرمەتاليەۆ.
جيىنعا قاتىسۋشىلار تۋريستىك كونتەنتتى جۇيەلى تۇردە الماسىپ وتىرۋدىڭ تيىمدىلىگىنە توقتالدى. ونداي ارىپتەستىك ت م د ەلدەرىنىڭ تۇرعىندارىن جاڭا تۋريستىك باعىتتار مەن نىساندار تۋرالى كەڭىنەن حاباردار ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ارقاسىندا تۋريستىك اعىن دا ارتادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ت م د مەملەكەتتەرى اسكەري ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋ جونىندەگى قۇجاتتارعا قول قويعانىن جازعانبىز.