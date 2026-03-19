تۋۋ كورسەتكىشى ارتتى، ءولىم-ءجىتىم تومەندەدى: ستاتيستيكا نە دەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەر جاقسارىپ كەلەدى: تۋۋ دەڭگەيى ءوسىپ، جالپى، انا جانە نارەستە ءولىمى ايتارلىقتاي تومەندەگەن. ساراپشىلار بۇل وڭ وزگەرىستەردى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندەگى رەفورمالار مەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
قازاقستاندا مەديتسينالىق- دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەر تۇراقتى تۇردە جاقسارىپ كەلەدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا 2026 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا:
تۋۋ كورسەتكىشى 1,8 پايىزعا ارتتى (14,49 دان 14,75 كە دەيىن)؛
جالپى ءولىم 8,4 پايىزعا تومەندەدى (6,2 دەن 5,68 گە دەيىن)؛
نارەستە ءولىمى 28,5 پايىزعا ازايدى (6,66 دان 4,76 عا دەيىن). سونداي-اق 2026 -جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىندا انا ءولىمى 49,4 پايىزعا تومەندەپ، 100 مىڭ ءتىرى تۋعان بالاعا شاققاندا 16,2 دەن 8,2 گە دەيىن ازايدى.
ءولىمنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى رەتىندە تومەندەگى كورسەتكىشتەر اتالدى:
قاناينالىم جۇيەسى اۋرۋلارىنان - 13,9 پايىزعا، ونىڭ ىشىندە:
جەدەل ميوكارد ينفاركتىنان - 6,5 پايىزعا،
ينسۋلتتەن - 7,8 پايىزعا؛
قاتەرلى ىسىكتەردەن - 7,4 پايىزعا؛
جازاتايىم وقيعالاردان، جاراقاتتار مەن ۋلانۋلاردان - 2,3 پايىزعا؛
تىنىس الۋ جۇيەسى اۋرۋلارىنان - 18,7 پايىزعا تۇراقتى تومەندەۋى بايقالادى.
قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەر دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، پروفيلاكتيكالىق باعدارلامالاردى كەڭەيتۋ، مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ، سونداي-اق زاماناۋي دياگنوستيكا جانە ەمدەۋ ادىستەرىن ەنگىزۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى ەكەنىن ايتا كەتۋ قاجەت.