ت ج م: بيىل سۋعا كەتكەن 30 بالانىڭ ءبارى ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز بولعان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بيىلعى شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى سۋعا باتىپ قازا بولعان بالالاردىڭ بارلىعى ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز بولعان. بۇل تۋرالى ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم بولدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بيىل شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى ەلىمىزدىڭ سۋ ايدىندارىندا 93 ادام سۋعا باتىپ قازا بولعان. ونىڭ 30 ى - كامەلەتكە تولماعاندار.
- ولاردىڭ بارلىعى ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز بولعان. بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋ سۋداعى قايعىلى جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى سانالادى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ جاۋابىندا.
ت ج م مالىمەتىنشە، قايعىلى جاعدايلارعا شومىلۋعا تىيىم سالىنعان جەرلەردە سۋعا ءتۇسۋ، جۇزە بىلمەۋ، ءوز كۇشىن اسىرا باعالاۋ جانە الكوگولدىك ماس كۇيدە سۋعا ءتۇسۋ سەبەپ بولادى.
ايتا كەتەيىك، مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بيىل سۋعا كەتكەندەردىڭ كوبى تىيىم سالىنعان جەردە كوز جۇمعان.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى