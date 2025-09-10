ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:10, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەت باعاسىنىڭ تومەن بولۋى مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا تەرىس اسەر ەتتى - جۇمانعارين

    استانا. KAZINFORM - ەت باعاسىنىڭ تومەن بولۋى مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا تەرىس اسەر ەتتى. مۇنداي پىكىردى اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءبىلدىردى.

    Серик Жумангарин
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    - ۇزاق جىل بويى ەت باعاسى 2500-2900 تەڭگە بولدى. بۇل مال شارۋاشىلىعىنا تەرىس اسەر ەتتى. سەبەبى مال شارۋاشىلىعىمەن اينالىسۋعا ەشكىمنىڭ قىزىعۋشىلىعى بولمادى. سول سەبەپتى باعا كوتەرىلدى. قازىر ءبىراز ادام وسى سالاعا نازار اۋدارىپ وتىر، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.

    وسى ورايدا ول ەت باعاسىنىڭ ارزاندامايتىندىعىن، ءبىراق، ىشكى نارىقتى تولىق قامتاماسىز ەتىپ، ەكسپورتقا شىعارۋعا دا مۇمكىندىك بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - قىرعىزستاندا ەت باعاسى ۇكىمەت تاراپىنان رەتتەلەدى. ال كەڭەس وداعىنىڭ باسقا ەلدەرىمەن سالىستىرعاندا قازاقستاندا باعا تومەن. مالشىلار كۇنى-ءتۇنى جۇمىس ىستەيدى. شارۋاشىلىقپەن ەشكىمنىڭ اينالىسقىسى كەلمەيدى. وتە اۋىر جۇمىس. قالاي ەت باعاسى ارزان بولادى؟! - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
