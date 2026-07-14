ەت باعاسى قيسىنسىز قىمباتتاسا، قايدا شاعىمدانۋعا بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ەت باعاسىنىڭ وسۋىنە قاتىستى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ پىكىر ءبىلدىردى. ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا نارىقتا ەت ونىمدەرىنىڭ ايتارلىقتاي قىمباتتاۋى بايقالمايدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى اپتادا ەتتىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى ارزانداعان. ونىڭ مالىمەتىنشە، سۇيەكتى سيىر ەتىنىڭ باعاسى 0,6 پايىزعا، ال پرەميۋم ساناتىنداعى جۇمساق ەتتىڭ باعاسى 0,3 پايىزعا تومەندەگەن. بۇعان دەيىن كەلىسىنە شامامەن 3800 تەڭگە تۇرعان جۇمساق ەت قازىر 3700 تەڭگەدەن ءسال جوعارى باعامەن ساتىلىپ جاتىر.
ازات سۇلتانوۆ مۇنى ىشكى نارىقتاعى باعانى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىمەن بايلانىستىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، انالىق مالدى شەتەلگە شىعارۋعا شەكتەۋ قويىلىپ، ەت ەكسپورتىنا كۆوتا ەنگىزىلگەن.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-مينيستر ماۋسىمارالىق كەزەڭدە مال ازىعىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى كەيبىر ەت تۇرلەرىنىڭ باعاسى ءوسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. سەبەبى جەم-ءشوپ قۇنى ءبيداي مەن ارپانىڭ باعاسىنا تىكەلەي تاۋەلدى. الايدا قازىرگى تاڭدا مينيسترلىك ەت باعاسىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا نەگىز بولاتىن العىشارتتاردى كورىپ وتىرعان جوق.
«ەگەر سونداي جاعداي تۋىنداسا، ءبىز ءتيىستى شارالاردى قابىلدايمىز»، - دەدى ازات سۇلتانوۆ.
بريفينگ بارىسىندا ۆيتسە- مينيستردەن ساتۋشىلاردىڭ كەيدە تۇتىنۋشىلارعا تەك جۇمساق ەتتى ەمەس، سۇيەگىمەن بىرگە ساتىپ الۋعا ماجبۇرلەيتىنى تۋرالى دا سۇرالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعداي ءوز باسىنان دا وتكەن.
«مەن ءوزىم دە وسىنداي جاعدايعا تاپ بولدىم. ەت ساتىپ العاندا تەك جىلىكتىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىن العىمىز كەلدى، ءبىراق ساتۋشىلار سۇيەگىمەن بىرگە الۋدى ۇسىندى. سەبەبى ولارعا بۇل تيىمدىرەك»، - دەدى ول.
ۆيتسە-مينيستر مۇنداي ارەكەتتەر تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن بۇزاتىنىن اتاپ ءوتتى. ەگەر ساتۋشىلار تاراپىنان زاڭسىزدىققا جول بەرىلسە، ازاماتتار ۋاكىلەتتى ورگاندارعا شاعىمدانا الادى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇگىندە بارلىق بازاردا سەنىم تەلەفوندارى كورسەتىلگەن اقپاراتتىق ستەندتەر ورناتىلعان. ال زاڭ بۇزۋشىلىق فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا، ولاردى فوتو نەمەسە ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ، ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جولداۋعا بولادى.