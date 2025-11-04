ەت باعاسى كەلەسى جىلى دا قازىرگى دەڭگەيدە ساقتالۋ كەرەك - ايداربەك ساپاروۆ
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا استانادا ەت باعاسى قانشا ەكەنىن ايتتى.
- ەت باعاسى تۋرالى وسىعان دەيىن دە ايتتىق. سىرتقى نارىقتا سۇرانىس ارتىپ، ىشتە باعا ءبىراز كوتەرىلدى. قازىر تۇراقتانىپ قالدى. بۇگىن تاڭداعى ستاتيستيكا بويىنشا 1 كيلوگرام ەتتىڭ ورتاشا باعاسى 3249 تەڭگە بولىپ تۇر. كەشە دۇكەندەر مەن بازارلارعا مامانداردى جىبەرگەم. قولىمدا ءتىپتى سۋرەتتەرى دە بار. 3500-3600 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ءيا، كەي جەردە 4300-5000 تەڭگەدەن دە ساتىپ تۇر. ءبىراق بۇل «پرەميۋم-ساناتقا» جاتاتىن، سۇيەكسىز سىلىپ الىپ ساتاتىن ەت. جالپى ورتاشا باعا تۇراقتى. ازىرگە وسى دەڭگەيدە ساقتالادى، - دەدى ول.
مينيستر كەلەر جىلعا بولجام ايتۋدان تارتىنعانىمەن، قازىرگى دەڭگەيدى ساقتاۋعا تولىق مۇمكىندىك بار ەكەنىن جەتكىزدى.
- كەلەسى جىلعا الدىن الا بولجام جاساماي-اق قويايىق. وسى دەڭگەيدە ساقتاۋعا تىرىسامىز. ويتكەنى ءتىرى مالدى سىرتقا شىعارۋعا تىيىم سالعانبىز. ەتتىڭ ءوزىن ليميتپەن كۆوتا ارقىلى شىعارىپ وتىرمىز. سوندىقتان ماسەلە تۋىنداماۋ كەرەك، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ەسكە سالساق، اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەت باعاسىنىڭ تومەن بولۋى مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا تەرىس اسەر ەتكەنىن ايتقان بولاتىن.