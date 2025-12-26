ەت باعاسى 2800 تەڭگەدەن باستاپ: استانادا جارمەڭكە 5 كۇنگە ۇزارتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءار سەنبى-جەكسەنبى كۇندەرى وتەتىن «سوعىم Fest» ەت جارمەڭكەسى 27 - جەلتوقساننان 31 - جەلتوقسانعا دەيىن 5 كۇنگە ۇزارتىلدى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەلوردالىقتار ەت جارمەڭكەسىنەن جاڭا جىلدىق ۇستەلگە ەڭ ارزان ەت ونىمدەرىمەن قوسا اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن دە ساتىپ الا الادى.
جارمەڭكەگە اقمولا، تۇركىستان، پاۆلودار، اباي جانە قاراعاندى وبلىسىنىڭ شارۋالارى ەت ونىمدەرىن تىكەلەي جەتكىزەدى. سايكەسىنشە باعا ءاداۋىر تومەن بولادى.
ماسەلەن جىلقى ەتى كەلىسىنە 2800 تەڭگەدەن، سيىر ەتى 3000 تەڭگەدەن باستاپ، قوي ەتى 3000-3200 تەڭگە ارالىعىندا، قازدىڭ ەتى كەلىسىنە 2500 تەڭگەدەن باستاپ ساۋدالانادى.
ەت جارمەڭكەسى الاش تاس جولى، 35 - ب مەكەنجايىنداعى «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىنىڭ اۆتوتۇراعىندا وتەدى.
سونىمەن قاتار اتالعان ساۋدا ورتالىعىندا وسى كۇندەرى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى دە وتەدى. مۇندا جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس- جيدەكتەردى، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، نان- توقاش پەن كونديتەرلىك ونىمدەردى، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى. ايتا كەتۋ كەرەك، كارتوپ، پياز، ءسابىز جانە جەمىس- جيدەكتەر وسى بازاردا ەڭ تومەن باعادا ساتىلادى.
جارمەڭكە تاڭعى 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.