تەڭگە باعامىندا جاساندى قىسىم جوق - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - قازان ايىنان باستاپ تەڭگەنىڭ دوللارعا شاققانداعى ايىرباستاۋ باعامى 499-500 تەڭگە دەڭگەيىنە دەيىن (9 پايىزعا) تۇراقتى نىعايعانى بايقالىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك حابارلادى.
ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ نىعايۋى قولايلى سىرتقى جاعدايلاردىڭ جانە دايەكتى ماكروەكونوميكالىق ساياسات پەن ينۆەستورلار تاراپىنان جاقسارعان كۇتۋلەردىڭ ۇيلەسىم تاپقانىن كورسەتەدى.
- مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى باررەلىنە 60 ا ق ش دوللارىنان جوعارى دەڭگەيدە تۇراقتى ساقتالىپ تۇر. سونىمەن قاتار ا ق ش فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ تسيكلى جاھاندىق دوللار يندەكسىنىڭ 8,3 پايىزعا السىرەۋىنە جانە جىل باسىنان بەرى دامۋشى نارىقتارداعى ۆاليۋتالار يندەكسىنىڭ 8,3 پايىزعا نىعايۋىنا ىقپال ەتتى. وسى جاعدايلاردىڭ اياسىندا دامۋشى ەلدەردىڭ اكتيۆتەرىنە، سونىڭ ىشىندە قازاقستان نارىعىنا دەگەن حالىقارالىق ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ينفلياتسيالىق قىسىمدى تومەندەتۋگە جانە ماكروەكونوميكالىق ورتانىڭ بولجامدى بولۋىن ەسەلەۋگە باعىتتالعان ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ ۇيلەسىمدى ساياساتى تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا ايتارلىقتاي ۇلەس قوستى.
- اتاپ ايتقاندا، ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك جانە اگەنتتىك 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان ماكروەكونوميكانى تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن ىسكە اسىرىپ وتىر. اتالعان باعدارلاما سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراسىنداعى تەڭگەرىمسىزدىكتى جويۋعا، بيۋدجەت شىعىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ميكرو-جانە ماكروپرۋدەنتسيالدى رەتتەۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋعا، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن وسىرۋگە جانە ينفلياتسيانى تومەندەتۋ مەن تۇراقتاندىرۋ ارقىلى ورنىقتى ەكونوميكالىق وسىمگە جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.
ۇلتتىق بانكتىڭ دايەكتى شەشىمدەرى نارىققا قاتىسۋشىلاردىڭ سەنىمىن كۇشەيتتى. قالىپتى قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردىڭ قايتا قارالۋىنا جانە تەڭگەدەگى قۇرالداردىڭ ناقتى كىرىستىلىگىن ارتتىرۋعا سەبەپ بولدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ولاردىڭ تارتىمدىلىعىن، سونىڭ ىشىندە بەيرەزيدەنتتەر ءۇشىن ەداۋىر كۇشەيتتى.
- قازان ايىنىڭ باسىنان قاراشا ايىنىڭ سوڭىنا دەيىنگى كەزەڭدە بەيرەزيدەنتتەردىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىنا (م ب ق) سالعان پورتفەلدىك ينۆەستيتسيالارى 1,1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا ۇلعايىپ، تاريحي ماكسيمۋم سانالاتىن 3,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. جىل باسىنان بەرى ءوسىم 1,5 ميلليارد ا ق ش دوللار بولدى.
بۇل، ءوز كەزەگىندە، قيسىقتىڭ ۇزىن بولىگىندە قارجى مينيسترلىگىنىڭ قارىز الۋ قۇنىن 1 پايىزدىق تارماقتان اسا تومەندەتۋگە ىقپال ەتتى: جەلتوقسان ايىندا 9 جىلدىق م ب ق 16,1 پايىزبەن ورنالاستىرىلدى (قازاندا - 17,2 پايىز)، — دەلىنگەن حابارلامادا.
شەتەلدىك ينۆەستورلار تاراپىنان شەتەل ۆاليۋتاسىنىڭ وسپەلى ۇسىنىسى تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا تىكەلەي فاكتور بولدى. سىرتقى قولايلى احۋال دا قوسىمشا قولداۋ كورسەتتى.
مەملەكەتتىك باعالى قاعازدار نارىعىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا ۇلتتىق بانكتىڭ جۇيەلى جۇمىسى - وپەراتسيالاردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ، كىرىستىلىك قيسىعىن قالىپتاستىرۋ، بەيرەزيدەنتتەر ءۇشىن قولجەتىمدىلىك پەن ەسەپ ايىرىسۋ راسىمدەرىن جەتىلدىرۋ - نارىقتىڭ ساپالى نەگىزىن قالىپتاستىرىپ، شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن قولداپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ نىعايۋى ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرۋدا ماڭىزدى فاكتور سانالادى. تۇتىنۋ سەبەتىندە يمپورت ۇلەسىن ەسكەرە وتىرىپ، تەڭگەنىڭ نىعايۋى سىرتقى باعا قىسىمىنىڭ ىشكى باعالارعا بەرىلۋىن شەكتەيدى.
وسىلايشا، ايىرباستاۋ باعامىنىڭ قازىرگى ديناميكاسى ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ ساپاسى جاقسارعانىن جانە مەيىلىنشە بولجامدى ماكروورتا قالىپتاسقانىن كورسەتەدى (اقشا-كرەديت جانە سالىق-بيۋجەت ساياساتىنىڭ ۇيلەستىرىلۋى)، سونىڭ ناتيجەسىندە جاھاندىق ينۆەستورلار قازاقستاندى وڭ باعالاپ، ەلگە پورتفەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ كەلۋىنە جول اشتى.
- ۇلتتىق بانكتىڭ ءبىرىزدى ءارى قالىپتى قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە بەرىلگەن ماڭىزدى سيگنال سانالادى. بۇل ءوز كەزەگىندە ينۆەستورلاردىڭ تەڭگەمەن باعالاناتىن قۇرالدارعا سەنىمىن كۇشەيتەدى. ۇلتتىق بانك ەركىن وزگەرمەلى ايىرباس باعامى رەجيمىن ساقتايدى جانە تەڭگە باعامىنىڭ ەكىجاقتى قيسىندى قۇبىلمالىلىعىنا جول بەرەدى. ۆاليۋتا نارىعىنداعى جاعداي تۇراقتى باقىلاۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا ۇلتتىق بانك الىپساتارلىققا قاتىستى بەلسەندىلىكتى جانە وعان ارالاسۋعا يتەرمەلەيتىن قانداي ءدا بىر فاكتورلاردى بايقاپ وتىرعان جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك ۇلتتىق بانك ءوز تاجىريبەسىندە العاش رەت حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مادەني شارالاردىڭ ەلدەگى ەكونوميكاعا اسەرىن باعالادى. وسى باعالاۋعا سۇيەنسەك، دجەننيفەر لوپەس پەن Backstreet Boys كونتسەرتتەرى استانا مەن الماتىداعى مەيرامحانا، ءدامحانالاردىڭ ساۋداسىن 11 پايىزعا دەيىن ارتتىرعان.