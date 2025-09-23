سيىر ەتىنە كورشى ەلدەردەن سۇرانىس جوعارى - ساۋدا ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ سيىر ەتىمەن ىشكى نارىقتى تولتىرۋ شارالارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ىشكى نارىقتى تولىقتىرۋ ءۇشىن 15- مامىردان باستاپ ءتىرى مالدى اكەتۋگە تىيىم سالىندى، ەت اكەتۋدى ۆەتەرينارلىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جانە سيىر ەتىن ەكسپورتتاۋ كۆوتاسىن تەك ەت وڭدەۋشى كاسىپورىندارعا بەلگىلەۋ ۇسىنىستارى قولداۋ تاپتى.
- سيىر ەتى بويىنشا فەرمەرلەردەن ساۋدا جەلىلەرىنە ەت جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ساۋدا جەلىلەرىمەن كەلىسىم جاسالدى. ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى كولەمدى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ساۋدا ءمينيسترى ا. شاققاليەۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
بۇدان بولەك، ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە شارۋالارعا تەگىن ساۋدا ورىندارىن بەرۋ ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى وتكىزىلىپ جاتىر.
- بيىل جىل باسىنان بەرى ەلدە 3700 جارمەڭكە ۇيىمداستىرىلدى. تەك وتكەن دەمالىس كۇندەرى ەل بويىنشا 57 اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتكىزىلىپ، وندا 236 توننادان استام سيىر ەتى ساتىلدى. وعان قوسا، ىشكى جانە ەلەكتروندىق ساۋدا سۋبەكتىلەرىمەن بىرلەسىپ، تاۋار وندىرۋشىلەرمەن تىكەلەي كەلىسىمشارت جاساۋ ارقىلى 1 ايعا «بەرەكە- FEST» اكسياسىن ىسكە قوسامىز، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، ساۋدا مينيسترلىگى باعا تۇراقتىلىعىن باقىلاۋدى كۇشەيتپەك.
بۇعان دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى سيىر ەتىنىڭ باعاسى قالاي ەسەپتەلەتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.