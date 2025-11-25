سۇيىكتى ءانىڭىزدى تىڭداۋ ميىڭىزدى بەلسەندىرەك ەتەدى
استانا. قازاقپارات - وزىنە ۇنايتىن اۋەن تىڭداعاندا ادام ميى تابيعي «راحات گورموندارىن» ءبولىپ شىعارادى، ءدال سول حيميالىق جۇيە تاماقتانۋ مەن الەۋمەتتىك بايلانىس كەزىندە بەلسەندى بولادى. بۇل تۋرالى جاڭا زەرتتەۋ ەۋروپالىق يادرولىق مەديتسينا جانە مولەكۋلالىق بەينەلەۋ جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمدار ماگنيتتىك- رەزونانستىق توموگرافيا (م ر ت) ارقىلى ادامنىڭ ميىنداعى ميۋ-وپيويد رەتسەپتورلارىنىڭبەلسەندىلىگىن باقىلادى. ناتيجەسىندە، مۋزىكا تىڭداۋ كەزىندە ءدال وسى رەتسەپتورلار، ياعني راحات پەن موتيۆاتسيا سەزىمىن تۋدىراتىن بيوحيميالىق جۇيە ەرەكشە بەلسەندى بولاتىنى انىقتالدى.
ەۆوليۋتسيالىق تۇرعىدان بۇل جۇيە ادامدى ءومىر سۇرۋگە قاجەت ارەكەتتەرگە ىنتالاندىرۋ ءۇشىن دامىعان. ءبىراق مۋزىكا مۇنداي تىكەلەي بيولوگيالىق پايدا اكەلمەيدى، سوندىقتان ول عالىمدار ءۇشىن بۇرىننان «بيولوگيالىق جۇمباق» بولىپ كەلگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، سۇيىكتى اۋەن ميعا تابيعي ماراپات سەزىمىن سىيلايدى، بۇل ءوز كەزەگىندە ەيفوريا مەن «تەرىگە شىققان تولقىن» اسەرىن تۋدىرادى. مۋزىكا وسىلايشا بيولوگيالىق قاجەتتىلىككە ۇقساماسا دا، ادامزات مادەنيەتىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان.
«مۋزىكا - بۇل ءبىزدىڭ نەيروحيميامىزدىڭ قۋاتتى تەتىگى. ول تاماق، ماحاببات نەمەسە دوستىق سياقتى ميىمىزداعى ماراپات ورتالىعىن ىسكە قوسادى»، - دەيدى زەرتتەۋ اۆتورلارى.