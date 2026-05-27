سيدنەيدە جارىق شوۋى كەزىندە ونداعان درون سۋعا قۇلادى
استانا. kazinform - اۆستراليادا Vivid Sydney جارىق شوۋى كەزىندە 90 عا جۋىق ۇشقىشسىز ۇشاق تەحنيكالىق اقاۋدان كەيىن سيدنەيدەگى دارلينگ-حاربور ماڭىندا سۋعا قۇلادى، دەپ حابارلايدى BBC.
وقيعا تانىمال Vivid Sydney فەستيۆالى كەزىندە بولعان. فەستيۆال ۇيىمداستىرۋشىلارى اپاتقا «كۇتپەگەن تەحنيكالىق قيىندىقتار» سەبەپ بولعانىن مالىمدەدى. وسى جاعدايدان كەيىن جوسپارلانعان بىرنەشە كەلەسى شوۋ توقتاتىلدى.
دروندار شوۋىنا جاۋاپتى بريتاندىق Skymagic كومپانياسى قۇرىلعىلار ۇشىرىلعاننان كەيىن راديوجيىلىك جاعدايىنىڭ كۇتپەگەن وزگەرۋى سالدارىنان اقاۋ تۋىنداعانىن حابارلادى.
- كەيبىر دروندار پوزيتسيالاۋ دالدىگىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى اپاتتى قونۋ پروتسەدۋراسىن ىسكە قوستى، - دەپ مالىمدەدى كومپانيا وكىلدەرى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، كوكل-بەي اۋدانىنداعى سۋعا 89 درون قۇلاعان. سونىمەن قاتار، Skymagic اپپاراتاردىڭ بەلگىلەنگەن قاۋىپسىزدىك ايماقتارىنان شىقپاعانىن اتاپ ءوتتى.
كۋاگەرلەر درونداردىڭ ايلاققا قاتتى سوعىلعان دىبىسىن ەستىگەن.
- دىبىس 10-20 مەتر قاشىقتىقتىڭ وزىندە وتە قاتتى شىقتى. ولاردىڭ بەتون ايلاققا سوعىلىپ، بىت-شىت بولعانى انىق ەستىلدى، - دەدى پورت قىزمەتكەرى.
وقيعادان كەيىن Vivid Sydney ۇيىمداستىرۋشىلارى كەلۋشىلەردەن قولايسىزدىق ءۇشىن كەشىرىم سۇرادى. بيلىك پەن Skymagic ماماندارى درون شوۋىن جالعاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداماس بۇرىن قوسىمشا قاۋىپسىزدىك تەكسەرىسىن جۇرگىزەدى.
Star- Bound اۋە شوۋى Vivid Sydney فەستيۆالىنىڭ باستى باعدارلامالارىنىڭ ءبىرى بولعان. قويىلىمعا ءبىر مەزەتتە مىڭعا دەيىن درون قاتىسىپ، شوۋ ۇزاقتىعى 12 مينۋتقا دەيىن جەتكەن.
Vivid Sydney فەستيۆالى 2009-جىلدان بەرى وتكىزىلىپ كەلەدى. سونداي-اق وڭتۇستىك جارتى شارداعى ەڭ ءىرى جارىق، مۋزىكا جانە سيفرلىق ونەر فەستيۆالدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. جىل سايىن شارا Sydney ايلاعى مەن Sydney Opera House ماڭىنا مىڭداعان تۋريست پەن اۆستراليا تۇرعىندارىن جينايدى.